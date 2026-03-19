Lái xe tải đi chậm trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai bị phạt 23 triệu đồng

Theo đó, từ thông tin, hình ảnh do người dân đăng tải trên mạng xã hội Tiktok về xe tải chạy chậm và biển số xe bị che mờ chữ và số trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai ảnh hưởng đến giao thông của các phương tiện khác, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1, Phòng 6, Cục CSGT đã xác minh và xử lý xe ô tô tải biển số 37H-058.xx.

Xe tải trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai bị phạt do di chuyển chậm, biển số bị mờ. Ảnh cắt từ clip

Căn cứ hành vi vi phạm quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, ngày 19/03/2025, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 đã lập biên bản với người điều khiển xe ô tô vi phạm.

Mức phạt cho hành vi vi phạm trên là 23.000.000 đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Qua xác minh, lái xe trên tên là Bế Quý N (sinh năm 1992, trú tại xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng) đã thừa nhận hành vi vi phạm và nêu lý do là đang phục vụ thi công nâng cấp đường cao tốc.

Lực lượng CSGT kêu gọi người dân tiếp tục phát hiện, cung cấp thông tin vi phạm để lực lượng chức năng kịp thời xử lý, góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn.

CSGT rất mong người dân nếu phát hiện các hành vi vi phạm, hãy cung cấp thông tin tới số điện thoại đường dây nóng của đồng chí Cục trưởng Cục CSGT: 0789388539 (có dùng tài khoản Zalo) hoặc App VNeTraffic, Fanpage Cục CSGT.