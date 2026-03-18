'Đánh cược' tính mạng hành khách, lái xe và phụ xe đánh bài khi xe chạy trên cao tốc

Qua phản ánh của công dân gửi đến số điện thoại của Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông về hành vi vi phạm trên xe khách biển kiểm soát 37H-148.XX, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Đội 3), Phòng 6, Cục CSGT đã khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo nội dung tố cáo, lái xe và phụ xe đánh bài ăn tiền trong lúc phương tiện đang lưu thông từ Hà Nội đi Nghệ An. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với an toàn hành khách và các phương tiện khác.

Ngày 13/3/2026, lực lượng CSGT đã làm việc với chủ phương tiện, lái xe và hai phụ xe liên quan. Qua biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định: N. V. H., sinh năm 1992, trú Nghệ An (lái xe); V. Đ. L., sinh năm 2003, trú Nghệ An (phụ xe); T. V. H., sinh năm 2004, trú Nghệ An (phụ xe). Tất cả đối tượng thừa nhận hành vi đánh bài trên xe khi phương tiện đang chạy.

Ngay trong ngày 13/3/2026, Đội 3 đã củng cố hồ sơ, hoàn thiện thủ tục và bàn giao vụ việc cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật. Hành vi này được đánh giá đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp tính mạng hành khách, đồng thời là lời cảnh báo về mức độ liều lĩnh của một số tài xế.

Lực lượng chức năng khuyến cáo, các lái xe và phụ xe phải tuyệt đối tuân thủ quy định, tập trung khi điều khiển phương tiện, không để các hành vi liều lĩnh làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Hành khách cần nâng cao ý thức, cảnh giác và sẵn sàng tố giác những hành vi vi phạm để lực lượng chức năng kịp thời xử lý, bảo vệ quyền lợi của bản thân và cộng đồng.