Lạ mắt kiến trúc cầu qua sông Đuống sắp hoàn thành

Cầu đường bộ vượt sông Đuống thuộc dự án nâng cấp vận tải thủy sông Đuống giai đoạn 2021-2025. Dự án được Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) phối hợp với UBND TP Hà Nội khởi công vào tháng 7/2023 và dự kiến hoàn thành trong năm 2025.

Theo thiết kế, công trình gồm hai cầu đường sắt và cầu đường bộ qua sông Đuống để thay thế cho cầu Đuống cũ khai thác chung đường sắt và đường bộ. Dự án có vị trí tại phường Thượng Thanh, Đức Giang (quận Long Biên cũ) và thị trấn Yên Viên (huyện Gia Lâm cũ, TP Hà Nội).

Cầu đường bộ vượt sông Đuống gồm hai cầu đường sắt và cầu đường bộ dần thành hình sau hơn 2 năm thi công.

Dự án có tổng mức đầu tư 1.848,62 tỉ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng (GPMB) giai đoạn 1 là 650,8 tỉ đồng bằng nguồn ngân sách Nhà nước, được giao cho Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư.

Ghi nhận của PV, sau hơn 2 năm thi công, hai trụ cầu T3, T4 giữa lòng sông Đuống đã lộ diện. Hai trụ cầu có thiết kế lạ mắt, độc đáo với 2 vòng khối hình elip nối các dây văng với thành cầu.

Trong khi đó, cầu đường sắt và đường dẫn dài 1km theo lý trình đường sắt hiện hữu, cách cầu Đuống cũ về phía thượng lưu khoảng 16,5m, trùng vị trí đầu tư xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 1 đã dần thành hình. Hiện nhà thầu đã lao lắp xong 2 dầm chính cầu đường sắt. Công tác triển khai các nhịp dầm phụ sẽ triển khai từ tháng 11.

Tại công trường ghi nhận nhiều máy móc, vật liệu, sà lan được tập kết phục vụ thi công dự án. Nhiều công nhân cũng được huy động triển khai các hạng mục.

Tuy nhiên, khó khăn của dự án là công tác giải phóng mặt bằng. Ông Mai Xuân Tân, Giám đốc Dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống (thuộc Ban Quản lý dự án đường sắt) cho biết, hiện cầu đường bộ đang vướng toàn bộ mặt bằng 2 bên đầu cầu thuộc phường Việt Hưng và xã Phù Đổng.

Theo kế hoạch, việc GPMB dự án hoàn thành và bàn giao mặt bằng thi công vào quý IV/2024. Tuy nhiên đến nay, dự án mới được bàn giao mặt bằng ở phạm vi đất thuộc đường sắt hiện hữu, đất công cộng là khu vực lòng sông Đuống hiện hữu và 16/141 hộ dân thuộc hành lang an toàn đê phía quận Long Biên cũ (khoảng 0,4/4,96 ha, đạt khoảng 8%); khối lượng chưa được GPMB còn lại rất lớn (chiếm trên 92%), chưa thực hiện công tác di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật là chậm trên 8 tháng so với chỉ đạo của UBND TP Hà Nội.

Trước việc chậm bàn giao mặt bằng khiến dự án đối diện với nguy cơ cao không thể hoàn thành trong năm 2025 theo kế hoạch.

Một số hình ảnh dự án:

Sau hơn 2 năm thi công, hai trụ cầu T3, T4 giữa lòng sông Đuống đã dần thành hình.

Hai trụ cầu có thiết kế lạ mắt, độc đáo với 2 vòng khối hình elip nối các dây văng với thành cầu.

Trên công trường cầu đường bộ qua sông Đuống, các loại máy móc, sà lan, vật liệu xây dựng... tập kết phục vụ công tác thi công.

Tuy nhiên, hiện cầu đường bộ đang vướng toàn bộ mặt bằng 2 bên đầu cầu thuộc phường Việt Hưng và xã Phù Đổng.

Công nhân thi công tại công trường.

Cầu đường sắt hiện cũng dần thành hình, nhà thầu đã lao lắp xong 2 dầm chính của hạng mục này.

Theo kế hoạch, Cầu Đuống hiện hữu sẽ được phá dỡ khi cầu đường bộ, đường sắt mới hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Phối cảnh dự án sau cầu qua sông Đuống. Ảnh: Đơn vị thiết kế