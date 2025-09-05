Cầu nối cao tốc Bến Lức với cảng Cái Mép sau 2 năm thi công

Bấm để lật

Công trình bắc qua sông Thị Vải với tổng chiều dài 4,38 km, trong đó phần cầu dài hơn 3,5 km, còn lại là đường dẫn hai đầu, một bên thuộc TP HCM (trước là Bà Rịa - Vũng Tàu), đầu còn lại ở Đồng Nai.

Tuyến được thiết kế 6 làn xe, gồm 4 làn ôtô và 2 làn hỗn hợp, tốc độ khai thác 70 km/h.

Khởi công tháng 6/2023, phần cầu chính dự án cầu Phước An hiện đạt hơn 61%. Các đoạn cầu dẫn, hai trụ tháp chính dây văng cũng đã cơ bản thành hình, chờ nối nhịp. Mỗi trụ tháp cao khoảng 119 m, trong đó từ mặt cầu lên tới đỉnh 60 m.

Ngày 4/9, công trình bắt đầu vào giai đoạn lắp đặt 96 bộ cáp dây văng ở hai trụ tháp chính, song song với thi công các hạng mục lớn khác.

Kỹ sư, công nhân cùng các thiết bị kéo cáp dây văng được huy động đến công trường.

Theo thiết kế, mỗi trụ tháp có 48 bộ cáp dây văng, chia làm hai mặt được lắp đặt.

Cầu Phước An có tĩnh không thông thuyền 55 m - tương đương hai cầu Bình Khánh và Phước Khánh nằm trên cao tốc Bến Lức - Long Thành. Đây là tĩnh không cầu cao nhất Việt Nam, đảm bảo khả năng thông thuyền cho tàu thủy trọng tải 30.000 tấn chạy phía dưới.

Công nhân, máy móc được huy động để thi công các trụ cầu trên sông. Phần cầu chính do Trungnam E&C (thuộc Trungnam Group) và Trung chính là nhà thầu thi công.

Công trường cầu nằm ở nơi biệt lập với khu dân cư, sông nước bao quanh. Quá trình đi lại, vận chuyển vật liệu, thiết bị máy móc chủ yếu bằng sà lan, tàu, canô. Nhà thầu xây cầu tạm rộng hơn một mét trên sông làm lối đi công vụ trong thời gian thi công.

Đường dẫn cầu Phước An phía Bà Rịa - Vũng Tàu cũ nhiều đoạn đã hoàn thành kết cấu.

Cầu dẫn ở phía Bà Rịa - Vũng Tàu cũ cũng đã dần thành hình.

Cầu và đường dẫn ở phía Đồng Nai băng qua rừng ngập mặn đang trong giai đoạn thi công đại trà cọc khoan nhồi, trụ đất gia cố xi măng và mặt bằng công trường. Đến nay, tiến độ hạng mục này đạt khoảng 0,45% tổng giá trị xây lắp.

Hiện đoạn này còn vướng gần 3 ha mặt bằng, dự kiến hoàn tất trong quý 3 năm nay để bàn giao cho đơn vị thi công.

Đây là cây cầu lớn nhất được xây dựng vượt sông Thị Vải, tổng mức đầu tư gần 4.877 tỷ đồng. Dự án tạo trục giao thông kết nối trực tiếp hệ thống cảng Cái Mép với cao tốc Bến Lức - Long Thành, giúp xe chạy thẳng về các tỉnh miền Tây không phải vòng qua nội đô TP HCM.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành tháng 5/2027, ngoài tăng kết nối giao thông giữa các khu vực trọng điểm sẽ giảm tải cho quốc lộ 51, phát triển kinh tế, xã hội ở khu vực.

Đến công trường dự án cầu Phước An ngày 4/9, Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Thọ ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư, nhà thầu trong việc triển khai dự án. Ông yêu cầu cùng với đẩy nhanh tiến độ, quá trình thi công phải đảm bảo an toàn các hạng mục, bao gồm giao thông thuỷ phía dưới bởi đây là khu vực có mật độ tàu thuyền rất lớn.

Hướng tuyến cầu Phước An. Đồ họa: Thanh Huyền