Kỷ luật nguyên Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai Vũ Văn Lâu

Thứ Ba, ngày 15/06/2021 20:29 PM (GMT+7)

Do để xảy ra nhiều sai phạm, ông Vũ Văn Lâu, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai và Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã bị kỷ luật.

Ngày 15-6, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Gia Lai đã phát đi thông cáo báo chí về kết luận, quyết định thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và ông Vũ Văn Lâu - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh này.

Theo đó, UBKT Tỉnh ủy Gia Lai đã tiến hành kiểm tra đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 về việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020; việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; việc tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Ông Vũ Văn Lâu - nguyên Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai bị kỷ luật với hình thức khiển trách - Ảnh congan.gialai.gov.vn

Qua kiểm tra, UBKT Tỉnh ủy Gia Lai đã kết luận ông Vũ Văn Lâu và Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 có nhiều khuyết điểm, vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020; kỷ luật khiển trách đối với ông Vũ Văn Lâu - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Giám đốc Công an tỉnh.

Trước đó, UBKT Tỉnh ủy Gia Lai cũng đã quyết định thi hành kỷ luật hình thức khiển trách đối với ông Phạm Văn Chẩn - nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/ky-luat-nguyen-giam-doc-cong-an-tinh-gia-lai-vu-van-lau-2021061518523...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/ky-luat-nguyen-giam-doc-cong-an-tinh-gia-lai-vu-van-lau-20210615185234204.htm