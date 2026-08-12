Kiểm lâm vào cuộc vụ hàng cây xà cừ trong trụ sở xã bị cưa hạ bất thường ở Gia Lai

Theo báo cáo của UBND xã Ia Hrú, Trưởng Công an xã Ia Hrú đã trao đổi với Tổ an ninh cơ sở làng Dek và làng Kte để cho phép chặt hạ các cây xà cừ và chống đỡ lại hàng rào. UBND xã Ia Hrú cho rằng, báo cáo của Công an xã và Phòng Kinh tế xã chỉ phản ánh diễn biến vụ việc và nêu nhận định ban đầu, chưa làm rõ căn cứ pháp lý, trình tự xử lý, thẩm quyền quyết định, hiện trạng cây xanh trước khi chặt hạ, việc quản lý tài sản công và trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan trong vụ việc. Mặt khác, số gỗ xà cừ thu gom tại sân trụ sở có đường kính mặt cắt chưa phù hợp với đường kính mặt cắt của gốc cây bị cắt hạ. Quy trình xử lý đối với việc cắt hạ các cây xà cừ chưa đảm bảo theo trình tự, thủ tục quy định. Vì thế, UBND xã Ia Hrú cho biết sẽ tiếp tục làm rõ, nếu phát hiện có sai phạm sẽ kiến nghị xử lý đối với tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định.