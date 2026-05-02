Cây cảnh muội hồng chết khô sau khi kiểm lâm thu giữ

Thời gian qua, tại Thanh Hóa rộ tình trạng người dân vào rừng khai thác, vận chuyển, buôn bán cây muội hồng (một loại cây có tên khoa học Syzygium myrtifolium, thuộc họ Sim; đang được giới sinh vật cảnh săn lùng để chơi bonsai, để phòng trà, spa...).

Hàng chục cây muội hồng đã chết khô khi được bàn giao cho Vườn Quốc gia Bến En

Mặc dù lực lượng kiểm lâm, công an cũng đã vào cuộc bắt giữ, xử lý nhiều vụ, thế nhưng tình trạng khai thác, buôn bán cây muội hồng vẫn không thuyên giảm.

Gần đây nhất, ngày 25-4, Đội kiểm lâm Cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng - Chi cục kiểm lâm Thanh Hóa đã phối hợp với Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Hà Trung kiểm tra, thu giữ 122 cây muội hồng trong vườn 1 nhà dân ở xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa.

Một cây muội hồng lớn được Hạt Kiểm lâm Như Thanh thu giữ từ cuối năm 2025, đến nay đã chết khô

Điều đáng nói, sau khi thu giữ, bàn giao cho Vườn Quốc gia Bến En chăm sóc thì trong số 122 cây muội hồng chỉ có 40 cây còn sống, trong khi 82 cây đã chết, không còn khả năng phục hồi. Hầu hết những cây đã chết đều có thân già cỗi, được nhận định đã sống trên núi đá hàng chục năm.

Theo ghi nhận của phóng viên hầu hết cây muội hồng mà lực lượng kiểm lâm thu giữ, phần nhiều đã chết. Thậm chí, tại Hạt Kiểm lâm Như Thanh (xã Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) cây muội hồng thu giữ không được ươm trồng mà chất đống vào góc nhà, cây chết khô.

Đại diện lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Như Thanh thừa nhận nhiều cây muội hồng trước đây đơn vị thu giữ đã không kịp ươm trồng, dẫn tới bị chết. Có nhiều cây đơn vị đã cho trồng ngay, thế nhưng tỉ lệ sống sót rất thấp vì không có kinh nghiệm chăm sóc. Dù cây đã chết, nhưng do là tang vật thu giữ nên Hạt Kiểm lâm Như Thanh vẫn phải lưu giữ để tới đây bàn giao cho Vườn Quốc gia Bến En theo quy định.

Một gốc muội hồng lớn dù đã được ươm trồng ngay khi thu giữ, nhưng sau đó cây này vẫn chết

Còn tại Đội kiểm lâm Cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng - Chi cục kiểm lâm Thanh Hóa, hiện đơn vị đang trồng, chăm sóc 27 cây và hơn 33 phôi (thân và rễ cây muội hồng). Ngay khi thu giữ số tang vật trên, đơn vị này đã triển khai ươm trồng ngay, thế nhưng đến nay tỉ lệ cây sống như thế nào, đơn vị cũng chưa thể đánh giá được.

"Theo phương án, số cây và phôi cây muội hồng của đơn vị sẽ được chuyển lên Vườn Quốc gia Xuân Liên để tiếp tục chăm sóc, bảo tồn. Tuy nhiên, hiện nay đơn vị đang chờ duyệt phương án để chuyển giao"- lãnh đạo Đội kiểm lâm Cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng thông tin.

Trước thực trạng trên, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường đưa toàn bộ cây và phôi muội hồng thu được về các Vườn Quốc gia Bến En, Xuân Liên và các Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, Pù Hu để chăm sóc, bảo tồn.

Nhiều nhiều cây muội hồng tang vật chết khô

Ngày 15-4, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan định hướng tiếp nhận, xử lý tang vật vi phạm hành chính là cây muội hồng sau khi có quyết định tịch thu.

Văn bản chỉ đạo yêu cầu, tang vật sau tịch thu thuộc sở hữu toàn dân, việc xử lý phải tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo quy định pháp luật. Các Hạt Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm cơ động sau khi ra quyết định tịch thu phải khẩn trương xây dựng phương án xử lý, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức bàn giao cho đơn vị tiếp nhận, kèm theo đầy đủ hồ sơ, biên bản.

Trong thời gian chưa bàn giao, đơn vị quản lý tang vật phải chịu trách nhiệm bảo quản, tránh để xảy ra hư hỏng, thất thoát.

Phôi cây muội hồng (thân, rể) thu giữ không được ươm trồng đúng cách, chất đống ở Hạt Kiểm lâm Như Thanh

Tuy nhiên, theo ghi nhận đến nay chỉ duy nhất Vườn Quốc gia Bến En là đơn vị đã tiếp nhận muội hồng về chăm sóc, còn các đơn vị còn lại chưa có đơn vị nào tiếp nhận.