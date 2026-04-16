Quân đội Mỹ tấn công tàu lạ ở Thái Bình Dương, 3 người thiệt mạng

Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ cáo buộc con tàu này do "tổ chức khủng bố được chỉ định" điều hành, nhưng không nêu rõ danh tính tổ chức. Thông báo tiết lộ thêm không có binh sĩ Mỹ nào bị thương và họ mô tả những người thiệt mạng là "những tên khủng bố buôn ma túy", nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

"Cơ quan tình báo xác nhận con tàu đang di chuyển dọc theo tuyến đường buôn lậu ma túy ở phía Đông Thái Bình Dương và đang tham gia vào hoạt động buôn lậu ma túy", Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ thông tin trên mạng xã hội X.

Một trong những tàu bị Mỹ tấn công. (Ảnh: SOUTHCOM)

Cuộc tấn công diễn ra ngay sau khi quân đội Mỹ thực hiện cuộc tấn công khác cũng ở phía Đông Thái Bình Dương khiến 4 người thiệt mạng.

Trước đó, chính quyền của Tổng thống Donald Trump ra lệnh đánh chặn những tàu mà họ cáo buộc vận chuyển ma túy. Cuộc tấn công của quân đội Mỹ nhằm vào những tàu thuyền như vậy khiến hơn 170 người thiệt mạng kể từ tháng 9/2025 đến nay.

Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh Washington đang trong “cuộc xung đột vũ trang” với băng đảng ở khu vực Mỹ Latinh, đồng thời giải thích đây là việc cần thiết để ngăn chặn dòng chảy ma túy vào Mỹ cũng như trường hợp tử vong do sử dụng chất cấm quá liều. Tuy nhiên, Washington hầu như không đưa ra bằng chứng nào để củng cố cho tuyên bố tiêu diệt “những kẻ khủng bố ma túy”.

Trong diễn biến thời sự quốc tế khác, Mỹ tiếp tục đe dọa trừng phạt những nước mua dầu của Iran và họ tin Trung Quốc sẽ tạm dừng các giao dịch này khi Washington thực thi lệnh phong tỏa hàng hải đối với Tehran.

“Chúng tôi nói với các quốc gia rằng nếu bạn mua dầu của Iran, nếu tiền của Iran đang nằm trong tài khoản ngân hàng của bạn thì chúng tôi sẵn sàng áp dụng biện pháp trừng phạt thứ cấp”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói với phóng viên tại Nhà Trắng.

Cuộc phong tỏa hàng hải của Mỹ đối với Iran bắt đầu từ ngày 13/4 khi cuộc chiến với Iran bước sang tuần thứ 7. Trước đó, Trung Quốc mua hơn 80% lượng dầu vận chuyển từ Iran.

Theo ông Bessent, Bộ Tài chính Mỹ cũng gửi thư cho hai ngân hàng Trung Quốc và nói với họ rằng nếu Mỹ có thể chứng minh có tiền của Iran chảy qua tài khoản của họ, thì Mỹ sẵn sàng áp đặt biện pháp trừng phạt thứ cấp.