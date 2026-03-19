Vợ chồng Mr Hunter Lê Khắc Ngọ kéo người thân vào đường dây lừa đảo

Lôi kéo người thân tham gia lừa đảo

Như Tiền Phong đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận, đề nghị truy tố bị can Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, ở TP HCM); Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, ở Hưng Yên) cùng 72 đồng phạm về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp tài sản người khác phạm tội mà có”.

Hồ sơ vụ án cho thấy có một điểm chung giữa Nam và Ngọ là đều lôi kéo cha mẹ, anh em, bạn bè thân thiết vào vòng xoáy “lao lý”.

Bị can Lê Khắc Ngọ.

Đối với Lê Khắc Ngọ, kết luận xác định anh ta được Phó Đức Nam giao nhiệm vụ quản lý các Phòng kinh doanh cùng với bị can Bùi Trung Đức. Quá trình hoạt động, Ngọ phát triển 21 văn phòng tại Hà Nội, Đà Nẵng và nhiều địa phương trên toàn quốc; tuyển dụng nhân viên làm việc tại bộ phận An ninh bảo vệ để giám sát, bảo đảm trật tự tại các văn phòng.

Theo quy kết, trong số văn phòng Ngọ phụ trách có Đào Văn Nam (quản lý văn phòng tại tòa D’Office 28 Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội). Bị can Đào Văn Nam (là em rể của Ngô Thị Thêu – vợ Lê Khắc Ngọ). Chính Thêu là người can thiệp, giới thiệu cho Đào Văn Nam được tuyển dụng vào nhóm làm việc từ năm 2021.

Ngoài ra, Thêu còn giới thiệu 2 người khác bán cơm cho các văn phòng thuộc bộ phận kinh doanh của Nam và Ngọ tại Hà Nội.

Trong vụ án, Mr Hunter Lê Khắc Ngọ bị quy kết phải chịu trách nhiệm đối với 180 vụ lừa đảo, chiếm đoạt là 216 tỷ đồng. Trước khi vụ án khởi tố, bị can Ngọ từng bỏ trốn sang Campuchia rồi tới Philippines nhưng bị cảnh sát nước này bắt giữ vào tháng 9/2025 do nhập cảnh trái phép. Tháng 12 cùng năm, công an dẫn độ anh ta về nước.

Lê Thị Thêu, cùng bỏ trốn ra nước ngoài. Tháng 7/2025, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Interpol (Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế), bắt giữ Thêu đang trốn tại Thái Lan.

Theo lãnh đạo Công an TP Hà Nội, thời điểm cảnh sát sang bắt giữ thì Ngô Thị Thêu đang chuẩn bị hành lý để trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Kết luận điều tra xác định, Ngô Thị Thêu phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò đồng phạm giúp sức cho Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ.

Thu giữ khối lượng lớn tiền, vàng, xe sang, bất động sản

Sau khi vụ án được khởi tố, Cơ quan điều tra khám xét nhà của vợ chồng Ngọ - Thêu tại khu đô thị trên đường Hồ Tùng Mậu (Hà Nội) thu giữ nhiều tài sản.

Cụ thể, trong két sắt có 6 chỉ vàng, hơn 500 triệu đồng, hơn 44 nghìn USD; khám thêm căn hộ khác thu 143 miếng kim loại là vàng, hơn 18 tỷ đồng và 40 nghìn USD; phong tỏa 40 sổ tiết kiệm, tổng giá trị hàng trăm triệu đồng, gửi tại các ngân hàng BIDV, VIB, TPBank, ACB, Techcombank, Vietcombank, VPBank…

Cảnh sát dẫn giải Ngô Thị Thêu về nước.

Cảnh sát cũng thu giữ 45 bất động sản liên quan vợ chồng Ngọ - Thêu (bao gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) tại Hà Nội, Hưng Yên, các địa phương trên toàn quốc.

Thu 9 xe ô tô (gồm: 2 chiếc Jaguar; 1 Porsche Panamera; 1 Toyota Landcruiser; 1 Vinfast LuxA; 1 Lamborghini URUS; 1 Lexus LM350; 1 Mercedes Benz GLC, G63).

Theo Công an TP Hà Nội, đây là đường dây lừa đảo lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán. Đa số nạn nhân sập bẫy vì tin vào sự hào nhoáng, giàu có của Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ. Cùng với việc ham làm giàu, mong sớm thành đại gia, các nhà đầu tư càng dễ bị dẫn dụ.

Ngoài hơn 70 bị can bị đề nghị truy tố, Cơ quan điều tra cho biết đã tách tài liệu, tiếp tục điều tra với hàng chục người liên quan khác, số này có cả người mang quốc tịch nước ngoài.