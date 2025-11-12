Không khí lạnh mạnh: Miền Bắc có thể xuất hiện sương muối, Trung Bộ mưa lớn
Từ 16-21/11, một đợt không khí lạnh mạnh khả năng ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc và Trung Bộ. Hiện tượng này có thể gây ra sương muối tại vùng núi phía Bắc và mưa lớn trên diện rộng ở Trung Bộ.
Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa đưa ra nhận định sớm về khả năng xuất hiện đợt không khí lạnh mạnh và mưa lớn diện rộng ở khu vực Trung Bộ trong khoảng 16-22/11/2025.
Trong đó, ông Hưởng cho biết, qua theo dõi và phân tích hiện trạng hệ thống thời tiết cùng các sản phẩm dự báo, khoảng từ 16-21/11, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh khả năng ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ.
Ảnh: H.L
Đợt không khí lạnh tăng cường này sẽ khiến Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh trời rét; vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xuất hiện sương muối.
Mưa lớn diện rộng ở Trung Bộ
Theo ông Hưởng, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao, dự báo từ đêm 15/11, ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng, kéo dài trong nhiều ngày.
“Vùng mưa to đến rất to tập trung ở khu vực từ TP Huế - Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai”, ông Hưởng nhấn mạnh.
Đồng thời, không khí lạnh khiến khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có nơi cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh. Trên khu vực Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc có khả năng mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2,5-3,5m, biển động mạnh.
Ông Hưởng lưu ý, trên đây là những hình thế thời tiết, thủy văn nguy hiểm có nguy cơ cao xảy ra trong khoảng thời gian từ 16-22/11. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ và thông tin thường xuyên dựa trên diễn biến cụ thể của từng loại thiên tai.
Tin cuối cùng về cơn bão số 14 Fung-Wong
Chiều nay (12/11), bão số 14 Fung-Wong đã đi ra ngoài Biển Đông. Lúc 16h, vị trí tâm bão trên vùng ven biển phía Tây Nam Đài Loan (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ 10-15km/h.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ 20-25km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới sau đó là một vùng áp thấp.
Như vậy, bão số 14 không còn khả năng quay trở lại Biển Đông. Trong những ngày tới không khí lạnh duy trì ảnh hưởng ở Bắc Bộ và sẽ được tăng cường mạnh vào đầu tuần sau.
Từ đầu tuần sau 16/11, miền Bắc có khả năng đón một đợt không khí lạnh mạnh, có thể gây rét trên diện rộng, vùng núi có rét đậm. Nhiều khả năng đây sẽ...
