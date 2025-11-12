Sóng dữ đánh tan nát đường ven biển, hư hại 157 nhà dân ở Quảng Ngãi

Bão số 13 kết hợp với triều cường đạt đỉnh làm sóng mạnh dữ dội liên tục đập vào bờ khiến tuyến đường bê tông và khu dân cư ven biển bị đánh sạt lở, nứt toác.

Tại tuyến đường Trùng Dương – tuyến đường bê tông ven biển xã Long Phụng (tỉnh Quảng Ngãi), sóng lớn đánh sập nhiều đoạn, cuốn phăng xuống biển, để lại khung cảnh tan hoang.

Khoảng 250m đường bê tông bị sạt lở, hư hỏng nặng. Nền đường bị khoét rỗng, từng mảng bê tông nứt toác, trượt xuống bãi biển.

Ghi nhận tại hiện trường, triều cường đã đánh sập nhiều mảng đường, khoét sâu bên trong thành hàm ếch rộng khoảng 70cm, sâu hơn 1,2m.

Sau bão số 13, con đường chạy dọc bờ biển Trùng Dương không còn nguyên vẹn. Người dân lo ngại, chỉ cần thêm vài đợt triều cường nữa, xâm thực sẽ ăn sâu vào khu dân cư, đe dọa an toàn nhà cửa và tài sản.

Bà Huỳnh Thị Nơi (trú thôn An Chuẩn) chia sẻ, những năm qua khu vực này thường xuyên hứng chịu sóng lớn vào mùa biển động, nhưng chưa bao giờ dữ dội như lần này.

“Sóng lớn trong đợt triều cường vừa rồi lớn lắm, cuốn trôi nhiều gốc dương vào tận khu dân cư. Hiện khu vực sạt lở này chỉ cách nhà dân khoảng chừng 200m. Vì vậy, rất mong thời gian tới, các cơ quan chức năng sớm đầu tư, xây dựng bờ kè biển kiên cố hoặc có giải pháp để bảo vệ đường sá, đất đai cho người dân yên tâm sinh sống”, bà Nơi kiến nghị.

Trước tình trạng tuyến đường bị đánh sập, chính quyền xã Long Phụng đã cắm biển cảnh báo, không cho các phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn. Ông Ngô Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Long Phụng cho biết tình trạng sạt lở tuyến đường giao thông Trùng Dương đang ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 600 hộ dân ở các thôn An Chuẩn, Kỳ Tân và Vinh Phú.

“Hiện xã đã có báo cáo và đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra thực tế, sớm có biện pháp khắc phục, trong đó ưu tiên đầu tư kinh phí, xây dựng kè chống sạt lở, đảm bảo an toàn, giúp người dân yên tâm ổn định cuộc sống, sản xuất”, ông Thanh nói.

Tại xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi, đã nhiều ngày qua, người dân vẫn còn chưa thể quên được thời điểm bão số 13 đổ bộ đất liền. Ngoài gió mạnh, sóng biển dữ dội còn làm hư hại 157 nhà dân, chủ yếu tại hai thôn An Vĩnh và An Kỳ – khu vực chưa có kè bảo vệ. Trước đó, chính quyền đã kịp thời di tản người dân đến nơi an toàn để bảo toàn tính mạng.

Ông Vương, 80 tuổi, người gắn bó cả đời với vùng biển này, kể: Đêm đó sóng cao chưa từng thấy, vượt qua đỉnh kè, đánh sập tường rào và cuốn trôi nhiều vật dụng trong nhà. Gần đó, hàng chục gốc phi lao cổ thụ chắn sóng cũng bị bật gốc, ngã đổ.

Người dân các xóm Vĩnh Bình, Vĩnh Hiệp mất gần 1km kè ven biển do tự họ góp công đắp dựng suốt nhiều năm qua. Sau bão, để bảo vệ tài sản tích cóp cả đời, họ lại tự mua đá hộc, bao cát làm bờ vây giữ đất, ngăn sóng tấn công nhà.

Ông Phạm Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê, cho biết khu vực có hơn 1.000 hộ dân với gần 5.000 người, tình trạng xâm thực diễn ra lâu nay, mỗi năm lấn sâu từ 0,5 đến 1m.

Theo Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê, giải pháp giúp người dân yên tâm sinh sống và ổn định sinh kế lâu đời là xây dựng kè chắn sóng, bảo vệ bờ biển. "Do đó, ngay khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đi kiểm tra, khảo sát và nhanh chóng gửi kiến nghị cho UBND tỉnh về việc khẩn cấp đầu tư xây dựng bờ kè để đảm bảo an toàn cho người dân. Dự kiến, kè có chiều dài 1,4km, tổng kinh phí 170 tỉ đồng", ông Vương nói và cho biết địa phương mong muốn các cấp quan tâm, sớm khởi động dự án kè.