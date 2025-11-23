Miền Bắc rét khô, tâm mưa miền Trung dịch chuyển ra Huế - Đà Nẵng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (23/11), ở khu vực Tp. Huế, Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa và miền Tây Nam Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Từ sáng sớm 23/11 đến sáng sớm 25/11, ở khu vực Tp. Huế, Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 60- 120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>60mm/3h).

Miền Bắc duy trì rét khô. Ảnh: Tuấn Anh

Ngoài ra, ngày và đêm 23/11, ở khu vực phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Ngày 25/11, ở khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm. Từ đêm 25/11 mưa lớn ở Trung Bộ có xu hướng giảm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Tại các tỉnh miền Bắc hôm nay tiếp tục hình thái thời tiết rét về đêm và sáng, trưa chiều nắng ấm. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, cao nhất 23-26 độ.

Sáng sớm nay, lũ trên sông Krông Ana (Đắk Lắk), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa), sông Đồng Nai (Đồng Nai) đang xuống, trên sông Kôn (Gia Lai) đang dao động.

Trong ngày hôm nay, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ3, sông Đồng Nai tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ2. Trong đêm nay, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ3, sông Đồng Nai tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ2.

Cũng trong ngày và đêm nay, lũ trên sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hoà) tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ2, lũ trên sông Kôn (Gia Lai) tại trạm Thạnh Hòa dao động ở mức BĐ1, lũ trên sông Srêpôk (Đắk Lắk) tại trạm Bản Đôn dao động ở mức cao trên BĐ3.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 23/11:

Khu vực Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-26 độ C.

Phía tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Phía bắc có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù; phía nam (Quảng Trị-thành phố Huế) nhiều mây, có mưa rào và có nơi có dông, riêng thành phố Huế có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Sáng và đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ, phía bắc có nơi trên 24 độ C.

Duyên hải nam Trung Bộ: Nhiều mây, phía bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; phía nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : Phía bắc 20-22 độ, phía nam 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía bắc 23-26 độ, phía nam 27-29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C, riêng miền Đông có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-31 độ C.