Không đúng đối tượng, mua xổ số cũng có thể bị phạt tiền đến 15 triệu đồng

Nghị định 389/2026/NĐ-CP, ban hành ngày 14/10/2026, quy định xử phạt được áp dụng với nhiều hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xổ số.

Theo khoản 1 Điều 11 Nghị định này, cá nhân không đủ điều kiện tham gia dự thưởng xổ số nhưng vẫn mua vé để dự thưởng có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 10-15 triệu đồng.

Mua bán vé số đối với người không đúng đối tượng, cả người mua và người bán đều bị phạt tiền

Quy định này không đồng nghĩa mọi người mua vé số đều có nguy cơ bị phạt, mà áp dụng với nhóm không đáp ứng điều kiện tham gia dự thưởng theo quy định pháp luật.

Theo khoản 1 Điều 14 Thông tư 75/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, các đối tượng không được tham gia dự thưởng xổ số gồm: người chưa đủ 18 tuổi và người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, người tham gia dự thưởng phải là công dân Việt Nam; người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam.

Vì vậy, trước khi mua vé số, người dân cần lưu ý các điều kiện tham gia dự thưởng, đặc biệt là yêu cầu về độ tuổi và năng lực hành vi dân sự. Việc mua vé không đồng nghĩa với việc mọi cá nhân đều đương nhiên đủ điều kiện tham gia.

Không chỉ người mua, người bán vé xổ số cho cá nhân không đủ điều kiện dự thưởng cũng có thể bị xử phạt.

Cụ thể, khoản 2 Điều 9 Nghị định 389 đã quy định mức phạt từ 20-30 triệu đồng đối với tổ chức có hành vi bán vé xổ số cho người thuộc nhóm không đủ điều kiện tham gia dự thưởng.

Theo điểm a, điểm b khoản 4 Điều 3 của nghị định, mức phạt tiền đối với cá nhân bằng một nửa mức phạt áp dụng cho tổ chức có cùng hành vi vi phạm. Như vậy, nếu người bán vé số là cá nhân, mức phạt tương ứng có thể từ 10-15 triệu đồng.

Quy định này đặt ra trách nhiệm không chỉ với người mua mà còn với bên phân phối vé. Người bán cần lưu ý đối tượng được phép tham gia dự thưởng, tránh bán vé cho người không đáp ứng điều kiện theo quy định pháp luật.