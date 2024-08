Khởi tố vụ ô tô bị tàu hoả tông ở Đồng Nai, 5 người thương vong

Ngày 6-8, liên quan đến vụ ô tô bị tàu hoả tông 2 người chết và 3 người bị thương, Cơ quan CSĐT công an TP Biên Hoà (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ, xem xét để khởi tố bị can đối với lái xe ôtô để xử lý theo quy định của pháp luật.

Như PLO đưa tin, vào khoảng gần 21 giờ 28-7, đoàn tàu hiệu SNT5 với 14 toa, tới đường ngang với đường Phạm Văn Thuận thì tông vào xe ô tô bán tải do tài xế Võ Văn Khải điều khiển chở 3 người gồm: cháu Bùi Hữu Nghĩa (13 tuổi, bà Mai Phú Phương và bà Mai Thị Út (là mẹ của BHN) đang cố vượt qua đường sắt.

Cú va chạm khiến chiếc xe ô tô văng mạnh trúng vào anh Lê Minh Tú (23 tuổi, công nhân môi trường) đang đứng gần đó. Vụ tai nạn khiến 2 người chết tại chỗ là cháu Bùi Hữu Nghĩa và anh Lê Văn Tú, còn 3 người trên còn lại trên xe ô tô bị thương.

Thi thể nạn nhân trong vụ tai nạn được đưa đi khỏi hiện trường. Ảnh: VH.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Đại tá Trần Anh Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo Phòng CSGT có mặt tại hiện trường, Công an TP Biên Hòa đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả và điều tra làm rõ nguyên nhân.

Tại vị trí con hẻm phường Tân Tiến và đường song hành đi vào thẳng đường ngang không qua cần chắn có biển “chú ý tàu hoả”

Nguyên nhân ban đầu xác định do lái xe ôtô bán tải Võ Văn Khải khi di chuyển đến khu vực giao nhau với đường Phạm Văn Thuận và đường sắt không tập trung chú ý quan sát, không tuân thủ theo biển cảnh báo “Chú ý tàu hỏa” và một phần cũng do trách nhiệm của địa phương, không quyết liệt trong việc thực hiện theo Quyết định trong việc xóa bỏ lối đi tự mở có trên địa bàn tỉnh quản lý.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đã chỉ đạo, giao Công an tỉnh Đồng Nai, Công an TP Biên Hòa phối hợp với cơ các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tàu hỏa tông ô tô và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật,

Giao UBND TP Biên Hoà phối hợp với Công an tỉnh, Sở GTVT, Ban ATGT tỉnh và các đơn vị đường sắt tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm toàn diện vụ tai nạn giao thông, xác định nguyên nhân và trách nhiệm của các tập thể, cá nhân, cơ quan, đơn vị liên quan về bảo đảm trật tự ATGT đối với vụ tai nạn đường sắt vừa qua.

