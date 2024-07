Giám đốc Công an Đồng Nai chỉ đạo hiện trường vụ ô tô bị tàu hoả tông, 5 người thương vong

Vụ tai nạn xảy ra đêm 28-7, tại vị trí giao cắt giữa đường sắt Bắc - Nam với và đường Phạm Văn Thuận (phường Thống Nhất, TP Biên Hòa).

Thông tin ban đầu vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, trong đó có bé trai 13 tuổi và 3 người bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Khoảng gần 21 giờ cùng ngày, trong lúc tàu lửa đi từ Bắc vào Nam, có tín hiệu báo tàu sắp đến nhân viên gác chắn đóng đường Phạm Văn Thuận để đón tàu thì bất ngờ nam tài xế điều khiển ôtô bán tải chở người đi từ trong hẻm ra. Hẻm nơi xe bán tải chạy ra không có gác chắn.

Lúc này ôtô bán bán tải tiến vào đoạn giao cắt với đường sắt để băng qua thì xe lửa lao đến tốc độ khá cao hất văng xe ôtô sang bên đường. Chiếc ô tô bán tải văng mạnh trúng làm 2 người tử vong, 3 người bị thương.

Nhận được tin báo, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Đại tá Trần Anh Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo Phòng CSGT có mặt tại hiện trường. Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trực tiếp chỉ đạo xác minh nguyên nhân tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Vụ tai nạn khiến chiếc xe ô tô bán tải bị hư hỏng nặng, túi khí phía trước trong xe bung ra.

Cú tông mạnh của tàu hoả vào chiếc ôtô khiến một mảnh vỡ của chiếc xe văng xa hàng chục mét.

Sau khi xảy ra tai nạn thì tàu hoả dừng lại tại hiện trường.

Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn để điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc. Tàu hỏa đang phải dừng lại để phối hợp cùng lực lượng chức năng xác minh, làm rõ vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến một nhân viên nhặt rác và bé trai 13 tuổi tử vong. Thi thể của nạn nhân được đưa đi khỏi hiện trường.

Vụ tai nạn còn có ít nhất 3 người bị thương nặng đang được đưa đi cấp cứu.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]