Khởi tố ông Tề Trí Dũng vụ bán rẻ đất nền tại dự án An Phú Tây

Thanh tra TP HCM kết luận Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) chuyển nhượng đất nền tại dự án An Phú Tây cho một số cá nhân không qua đấu giá, bán với giá chưa phù hợp.

Chiều 6-6, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã khởi tố bị can đối với ông Tề Trí Dũng (nguyên tổng giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận - IPC), bà Hồ Thị Thanh Phúc (nguyên tổng giám đốc Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn - SADECO), ông Vũ Xuân Đức (nguyên phó tổng giám đốc Công ty IPC), ông Trần Đăng Linh (nguyên phó tổng giám đốc Công ty IPC) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí.

Trước đó, UBND TP HCM đã chuyển cho cơ quan CSĐT Công an TP HCM về những sai phạm chuyển nhượng đất nền tại dự án khu định cư An Phú Tây, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh.

Năm 2001, UBND TP HCM giao cho SADECO làm chủ đầu tư dự án An Phú Tây (diện tích gần 47ha) để phục vụ tái định cư các dự án trong khu đô thị Nam TP HCM.

Năm 2005 và 2008, Công ty IPC góp vốn đầu tư vào dự án SADECO hơn 492 tỉ đồng và đã thanh toán 473 tỉ đồng. Tháng 3-2006, sau khi đầu tư hạ tầng, IPC có chủ trương chuyển nhượng 25.000 m2 và 1 chung cư R1 với diện tích gần 18.000 m2.

IPC ký 6 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với đơn giá từ 7-8,8 triệu đồng/m2, tổng diện tích chuyển nhượng 24.000 m2, thu về 186 tỉ đồng.

Năm 2016, ông Tề Trí Dũng ký 4 hợp đồng và năm 2018, ông Trần Đăng Linh ký 2 hợp đồng chuyển nhượng. Khách hàng đã thanh toán đủ tiền và nhận nền.

Thanh tra TP HCM kết luận IPC chuyển nhượng đất nền tại dự án An Phú Tây cho một số cá nhân không qua đấu giá, bán với giá chưa phù hợp.

Công ty SADECO là đơn vị liên kết với IPC (IPC góp 28% vốn của SADECO) nhưng chủ tịch HĐQT SADECO, đồng thời là tổng giám đốc IPC là ông Tề Trí Dũng vẫn bán nền đất giá rẻ có dấu hiệu vi phạm pháp luật và gây thiệt hại cho nhà nước. Trách nhiệm này thuộc về tổng giám đốc, phó giám đốc và phòng kinh doanh IPC.

Trước đó, TAND TP HCM xét xử và tuyên phạt ông Tề Trí Dũng 20 năm tù; bà Hồ Thị Thanh Phúc 16 năm tù; ông Trần Đăng Linh 8 năm tù cùng về 2 tội tham ô tài sản và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí; phạt ông Vũ Xuân Đức 3 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.

