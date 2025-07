Khởi tố giám đốc Trung tâm pháp y tâm thần miền núi phía Bắc

Liên quan đến quá trình điều tra mở rộng vụ án chạy kết luận tâm thần, đưa hối lộ, xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã khởi tố thêm 3 người của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc.

Cụ thể gồm các ông, bà: Hoàng Tất Thành (58 tuổi), Giám đốc; Lục Thị Thanh Bình (52 tuổi), Phó Giám đốc và Lại Thành Trung (46 tuổi), Phó Trưởng khoa cận lâm sàng, giám định viên Trung tâm pháp y tâm thần miền núi phía Bắc.

Những người này cùng trú tại tỉnh Phú Thọ, bị khởi tố để điều tra về tội nhận hối lộ.

Hoàng Tất Thành tại cơ quan công an. Ảnh CA

Theo tài liệu điều tra, trong khoảng thời gian từ đầu năm 2025, qua móc nối của một số bác sĩ tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, vợ chồng Nguyễn Thị Mai Anh và Lê Văn Đông đã làm quen với 3 người của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc là Hoàng Tất Thành, Lục Thị Thanh Bình và Lại Thành Trung để xin chạy kết luận giám định tâm thần.

Thông qua quen biết, Mai Anh đã 2 lần hối lộ nhóm cán bộ trên với tổng số tiền khoảng 450 triệu đồng nhằm chạy kết quả giám định tâm thần. Sau khi nhận tiền, tại cuộc họp hội đồng giám định, Hoàng Tất Thành đã chỉ đạo Lại Thành Trung và Lục Thị Thanh Bình làm sai lệch hồ sơ bệnh án tâm thần nhằm ra kết luận giữ nguyên chẩn đoán cũ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Dù biết rõ những người liên quan đều chưa đến mức mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, nhưng Thành, Trung, Bình vẫn cố tình viết vào hồ sơ các triệu chứng bệnh tâm thần để hợp thức hóa kết luận giả mạo.

Liên quan đến vụ án này, trước đó, Công an Hà Nội đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn với 40 người, trong đó có 36 bị can là lãnh đạo, cán bộ Viện Pháp y tâm thần Trung ương và 2 bị can là bệnh nhân đang chữa bệnh tâm thần bắt buộc.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ đường dây và xử lý nghiêm minh những người liên quan.