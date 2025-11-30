Sinh viên tố trường 'mập mờ' tiền hỗ trợ A80, hiệu trưởng nói gì?

Những ngày qua, liên tục có nhiều bài viết xuất hiện trên mạng xã hội và cả hội nhóm Sinh viên Cao đẳng Du lịch Hà Nội, với nội dung lên tiếng về sự thiếu minh bạch trong chế độ hỗ trợ dành cho hơn 1000 tình nguyện viên của nhà trường tham gia A80. Những khoản thu, chi không rõ ràng, đặc biệt là sự chênh lệch về mức tiền hỗ trợ dành cho tình nguyện viên trường Cao đẳng Du lịch so với các trường khác khiến các sinh viên không khỏi đặt ra nhiều nghi vấn.

Trao đổi với phóng viên, một sinh viên bức xúc: "Khoản hỗ trợ mà trường cấp cho mình khá "bèo" so với mức chi phí mà mình được biết từ các trường khác, mặc dù cùng là một chế độ như thế. Có trường hỗ trợ sinh viên 1,6 triệu đến 2,2 triệu đồng, trong khi chúng mình chỉ nhận được 940 nghìn đồng tiền mặt. Thay vì được chuyển khoản và ghi rõ nội dung, chúng mình chỉ nhận được một văn bản ký nhận không ghi rõ số tiền được nhận. Nhà trường có giải thích đấy là mức hỗ trợ cuối cùng sau khi đã trừ ra các khoản chi cho việc ăn uống, đi lại trong quá trình luyện tập, tuy nhiên các trường khác cũng không ngoại lệ, họ cũng phải chi những khoản tương tự nhưng sau đó vẫn trả cho sinh viên một mức hỗ trợ xứng đáng".

Một sinh viên khác từng tham gia A80 chia sẻ: "Những điều chúng mình muốn làm rõ và yêu cầu nhà trường giải đáp một cách minh bạch bao gồm: Tại sao khoản tiền hỗ trợ giữa các trường đi A80 lại có sự chênh lệch cao như vậy; số tiền bị trừ đi là những khoản nào, cần có sao kê minh bạch và chi tiết; liệu rằng những sinh viên đi A80, trong đó có chúng mình, có được hoàn trả đúng số tiền mà Nhà nước cấp cho hay không và tại sao nhà trường lại trả bằng tiền mặt mà không phải bằng cách chuyển khoản như các trường khác".

Trả lời phỏng vấn của phóng viên về vấn đề này, ông Phạm Văn Long, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội cho biết, trường đang tiến hành rà soát lại các công văn, văn bản liên quan, bảo đảm quyền lợi của sinh viên. Ông cũng nhận định rằng sự việc trên xảy ra có thể do thông tin truyền đạt đến chưa được hiểu đúng và đầy đủ, hoặc các giảng viên chưa có sự giải thích kịp thời nên đã dẫn đến những hiểu lầm đáng tiếc. Bên cạnh đó, mỗi trường sinh viên được vận động tham gia vào các hoạt động khác nhau nên có thể có sự chênh lệch. Phía Ban Giám hiệu khẳng định nhà trường đã hoàn tất các thủ tục về ngân sách đúng theo quy định của Nhà nước.

Ông Phạm Văn Long cho biết đã chỉ đạo phía lãnh đạo và nhà trường tổ chức một buổi đối thoại cùng sinh viên sớm nhất vào thứ Hai ngày 1/12/2025 để giải thích rõ ràng, đảm bảo mọi văn bản, sao kê, thông tin được công khai minh bạch, không bao che cho những sai phạm. Nhà trường khẳng định luôn quan tâm sát sao và đánh giá cao những đóng góp của sinh viên vào các hoạt động chung. Ông Long chia sẻ, ông và nhà trường luôn làm việc với tinh thần "tất cả vì sinh viên".