Khởi tố hai mẹ con sản xuất giấm giả từ axit pha nước lã

Ngày 22/4, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa phát hiện Công ty TNHH MTV Tuấn Hằng (tổ 6, khu Tân Lập 3, phường Quang Hanh) kinh doanh nhiều mặt hàng tiêu dùng như bánh kẹo, muối, mắm…, trong đó có sản phẩm “giấm nếp ủ men từ gạo” được sản xuất với số lượng lớn bất thường, không phù hợp quy trình truyền thống.

Cụ thể, kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất giấm của Công ty TNHH MTV Tuấn Hằng, cơ quan công an phát hiện Phạm Thanh Tuấn (SN 1985, trú tổ 2, khu Cẩm Trung 4C, phường Cẩm Phả) đang pha loãng axit acetic với nước máy theo tỷ lệ 6 lít axit/200 lít nước để sản xuất “giấm nếp ủ men từ gạo”, thay vì lên men tự nhiên.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1.794 chai nhựa dán nhãn “giấm nếp ủ men từ gạo” (450ml/chai), tương đương 807,3 lít; 2 can nhựa dung tích 30 lít chứa axit acetic, cùng nhiều thiết bị, tem nhãn phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định bà Vũ Thị Dung (SN 1963, mẹ của Phạm Thanh Tuấn) là người thành lập Công ty TNHH MTV Tuấn Hằng, đồng thời trực tiếp mua sắm thiết bị, sử dụng axit acetic pha với nước lã để sản xuất giấm giả gắn mác “giấm nếp ủ men từ gạo”. Hành vi này được thực hiện từ năm 2018 đến tháng 9/2025 thì dừng lại.

Khi Phạm Thanh Tuấn tiếp tục sử dụng axit acetic để sản xuất giấm giả, bà Dung đã tiếp tay, đưa sản phẩm ra thị trường nhằm thu lợi.

Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời khởi tố vụ án sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm; khởi tố bị can đối với Phạm Thanh Tuấn và Vũ Thị Dung.