Dùng axit công nghiệp trộn với nước giếng khoan để sản xuất hàng ngàn lít giấm mỗi ngày

Ngày 13/9, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá cơ sở sản xuất nước giấm giả với công suất hơn 1.000 lít mỗi ngày để đưa ra thị trường.

Kết quả điều tra xác định, vợ chồng Kiều Văn Thanh (SN 1980) và Bùi Song Hậu (SN 1983, là vợ Thanh) là chủ cơ sở sản xuất giấm ăn tại phường An Khê, TP Đà Nẵng, mỗi ngày tung ra thị trường hơn 1.000 lít giấm thành phẩm.

Hai đối tượng và tang vật tại cơ quan Công an.

Tuy nhiên, thay vì sản xuất giấm gạo lứt bằng phương pháp lên men tự nhiên, các đối tượng đã sử dụng axit axetic công nghiệp pha loãng với nước giếng khoan với tỷ lệ 2l axit/100l nước để tạo ra giấm giả.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Kiều Văn Thanh và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Song Hậu về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ đường dây, xử lý triệt để các đối tượng liên quan.

Nguyên liệu để sản xuất nước giấm là axit công nghiệp.

Quá trình khám xét xưởng sản xuất, Phòng Cảnh sát kinh tế thu giữ hơn 2.000 chai giấm giả thành phẩm tương đương hơn 2.000l giấm giả, cùng 20 can axit axetic nguyên chất tương đương khoảng 600l axit.

Công an TP Đà Nẵng cho biết, nếu không kịp thời phát hiện, ngăn chặn, số nguyên liệu này có thể được sử dụng để sản xuất khoảng 30.000l giấm giả đưa ra thị trường, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho người tiêu dùng.

Trong đó, việc dùng axit pha chế làm giấm giả làm tăng nguy cơ gây hại trên dạ dày, khiến dạ dày bị “bào mòn”, gây ngộ độc thần kinh, ung thư, thậm chí là chết người nếu pha axit axetic vượt quá ngưỡng cho phép.