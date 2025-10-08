Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Công an thông tin vụ tài xế ô tô 7 chỗ tông thẳng vào quán nhậu ở Gia Lai

Sự kiện: Thời sự
Sau khi xảy ra mâu thuẫn, Đặng Văn Sang dùng dao đuổi đánh bạn nhậu, rồi lái ô tô tông thẳng vào quán nhậu khiến người này bị thương và một phụ nữ tử vong.

Ngày 8-10, Công an tỉnh Gia Lai đã có thông tin chính thức vụ thanh niên lái ô tô 7 chỗ tông thẳng vào quán Xóm Nhậu, thuộc xã Bình Dương khiến một người bị thương và một người tử vong.

Đến 5 giờ 30 phút cùng ngày, người gây ra vụ việc là Đặng Văn Sang (27 tuổi, ngụ thôn Vĩnh Bình, xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đã ra đầu thú.

Đặng Văn Sang tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Trước đó, khoảng 21 giờ 40 ngày 7-10, tại quán Ốc Nướng Ngon (thuộc thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương), Đặng Văn Sang xảy ra mâu thuẫn với bạn nhậu là NQS ngụ cùng thôn.

Tại đây, Sang lấy con dao trong quán Ốc Nướng Ngon rượt đuổi đánh NQS và được một số người trong quán can ngăn.

Sau đó, NQS rời quán nhậu này, đến quán Xóm Nhậu ở kế bên và khiêu khích. Thấy vậy, Sang lái ô tô 77A-31224 truy đuổi, tông thẳng vào trong quán Xóm Nhậu trúng NQS và bà LTQ (55 tuổi, mẹ chủ quán Xóm Nhậu).

Hậu quả, bà LTQ bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn và tử vong lúc 23 giờ 15 cùng ngày; còn NQS bị thương.

Sau khi gây ra vụ việc, Sang bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo LÊ KIẾN ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-08/10/2025 09:51 AM (GMT+7)
