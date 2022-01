Khởi tố Chủ tịch xã tổ chức cho người nhà giết, mổ Hổ để nấu cao

Thứ Ba, ngày 18/01/2022 18:47 PM (GMT+7) Chia sẻ

Cơ quan công an xác định ông Ngô Văn Quân đã tổ chức cho người nhà giết, mổ Hổ để nấu cao.

Tang vật thu giữ tại nhà ông Ngô Văn Quân.

Ngày 18/1, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Ngô Văn Quân (SN 1971, trú tại xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên) - Chủ tịch UBND xã Tiên Phong về hành vi Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Trước đó, ngày 6/1, phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công an thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã bắt quả tang tại hộ gia đình ông Ngô Văn Quân đang tổ chức cho người nhà giết mổ 1 cá thể động vật là Hổ để nấu cao.

Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện trong khu vực bếp ăn, sân nhà có nhiều tang vật liên quan gồm 1 cá thể Hổ đông lạnh, 1 bộ xương Hổ, 2 bộ da Hổ, 1 đầu Sơn Dương đông lạnh và các loại xương, thịt động vật.

Khám xét nơi ở của Ngô Văn Quân, cơ quan Công an phát hiện 1.578 gói cao thành phẩm, 21 lọ thủy tinh đựng chất lỏng có ghi “1cc mật gấu tươi”. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định ông Ngô Văn Quân đã tổ chức cho người nhà giết, mổ Hổ để nấu cao.

Nguồn: http://danviet.vn/khoi-to-chu-tich-xa-to-chuc-cho-nguoi-nha-giet-mo-ho-de-nau-cao-50202218118486...Nguồn: http://danviet.vn/khoi-to-chu-tich-xa-to-chuc-cho-nguoi-nha-giet-mo-ho-de-nau-cao-50202218118486358.htm