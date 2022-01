Taxi “dù” An Tâm độc chiếm bệnh viện, vô tư "chặt chém" khách

Taxi mang logo "An Tâm" không phù hiệu, không đăng kí kinh doanh công khai hoạt động, "chặt chém" khách trong Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Hàng chục chiếc xe taxi không phù hiệu, không đồng hồ, không đăng kí kinh doanh được Công ty TNHH vận chuyển bệnh nhân An Tâm (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) quy tụ về thành lập hãng taxi An Tâm để bán logo thu tiền, điều hành như một hãng taxi đã được cấp phép.

Bài 1: Taxi không đồng hồ, tùy tiện hét giá "trên trời"

Những chiếc taxi hoạt động công khai trong Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, vô tư "chặt chém" hành khách, khiến các tài xế taxi truyền thống rất bức xúc.

Taxi chui An Tâm xếp hàng, công khai hoạt động trong Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) Ảnh: Hoàng Yến

Công khai hoạt động

Theo ghi nhận, mỗi ngày, trong sân Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, tại khu vực có gắn tấm biển "Khu vực đậu đỗ xe Taxi", hàng chục chiếc xe ô tô gắn logo An Tâm trên nóc xe (nhiều xe để phía trước kính chắn gió) như: 47A-341.50, 47A-182.62, 47A-335.73, 47A-392.45, 47A-325.66, 47A-189.19, 47A-123.68, 47A-200.07, 47A-189.77, 47A-262.39, 47A-370.97, 47A-017.52, 47A157.51, 47A-120.89, 47T-0783; 47A-349.39, 47A-306.88,.. xếp thành hai hàng chật kín.

Tương tự, phía sảnh tòa nhà A và C, tình trạng xe ô tô gắn logo An Tâm xếp hàng đợi khách diễn ra hệt như khu vực sân bệnh viện.

"Trung tâm" điều hành của taxi chui An Tâm là một chiếc bàn và chiếc bản ghi thứ tự ưu tiên xếp tài. Ảnh: Hoàng Yến

Tại lối ra của khu nhà C, tình trạng taxi "dù" hoạt động công khai, náo nhiệt nhất. Tại đây, ngay lối ra vào có bảo vệ gác, được bố trí 1 chiếc bàn, bên trên để biển “TAXI AN TÂM- BÀN ĐIỀU HÀNH – TỔNG ĐÀI - 02623.835622”, kế bên treo một chiếc bảng màu trắng ốp sát lan can dùng để ghi tên thứ tự tài xế để ưu tiên đón khách.

Theo điều tra, khu vực này được điều hành bởi một người trên D., trước đây chạy xe cho hãng taxi Mai Linh nhưng thấy taxi dù “ăn nên làm ra” nên đã về đây "đầu quân".

Taix "chui" gắn logo An Tâm xếp hàng chật kín trong bệnh viện. Ảnh: Hoàng. Yến

Dưới sự điều hành của D., theo thứ tự ưu tiên ghi trên bảng, cánh tài xế ngồi đợi phía trước, thấy có khách, họ liền tiếp cận, mời chào, ngã giá.

Sau nhiều lần ngã giá, người đàn ông xếp tài đầu được ưu tiên đón khách và dẫn khách lên xe chở đi. Theo quy trình tương tự, người ưu tiên thứ 2 tiếp tục lên mời chào, kiếm khách.

Tính tiền bằng... miệng

Lúc này, trong vai người nhà bệnh nhân, PV tiếp cận bàn điều hành hỏi xe taxi để đi về địa chỉ cách đó khoảng 4km.

Thấy PV hỏi xe, đám tài xế nhanh chóng tiếp cận, nghe PV trả lời địa chỉ, tài xế Q. ngã giá: “Đi ra đi về 250.000 đồng”, tài xế khác thì nói “2 trăm (200.000 đồng) thôi”. Nghe hét giá "trên trời", PV quay đi, tài xế Q. nói: “thôi 2 trăm” và PV đồng ý đi.

Tài xế Q. vội vàng cất giấu logo An Tâm, sau khi nghe tin có nhà báo. Ảnh: Hoàng Yến

Theo chân tài xế Q. di chuyển ra chiếc xe 4 chỗ BKS: 47A-327.45, vừa mở bước lên xe, tài xế Q. lấy logo AN TÂM đặt lên trước xe rồi cho xe lao ra cổng bệnh viện.

“Xe taxi này phải xếp tài chứ ai muốn đi là đi đâu. Mình đứng đó may vớ được cuốc đi xa như Ea H’leo, Ea Súp thì đỡ.

Đây là hãng taxi trong bệnh viện, đấu thầu trong bệnh viện thôi nên không tính tiền đồng hồ, xe taxi này không có đồng hồ. Chủ yếu tụi anh chạy làm giá chứ có ai đi đồng hồ đâu”, tài xế Q. khẳng định.

Kết thúc hành trình, tài xế Q. thu của tiền của PV. Ảnh: Hoàng Yến

Xe vừa chạy ra cổng khoảng 100m, tài xế Q. nghe điện thoại của điều hành D. gọi đến thông báo "cẩn thận có nhà báo". Sau đó, ông Q. một tay lái xe, một tay lấy Logo An Tâm giấu xuống dưới sàn. Kết thúc hành trình, PV xuống xe và trả cho ông Q. 200.000 đồng

Trên một chuyến xe khác, tài xế cho hay: “Taxi An Tâm nói đấu thầu bệnh viện vùng rồi bắt mình vào hãng này chạy, công ty bắt đóng tiền thuế chân 2 triệu, tiền bãi 1 triệu/1 tháng, mào An Tâm thì 250.000 đồng rồi mới cho chạy.

Gắn mào An Tâm giống như vé vào cổng bệnh viện, có cái này trên xe thì họ mới cho vào, còn không có mũ này thì bị bảo vệ đuổi ra ngay".

Ông Lê Đình Minh, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Sở chưa cấp phù hiệu cho taxi An Tâm".

Theo Sở GTVT tỉnh Đắk Lắk cho biết, Sở có cấp giấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi cho Công ty TNHH vận chuyển bệnh nhân An Tâm, nhưng chưa có xe hoạt động. Sở cũng chưa cấp phù hiệu nào cho xe taxi An Tâm.

“Họ xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải thì Sở cấp, khi nào đơn vị muốn kinh doanh taxi thì phải nộp hồ sơ xin cấp phù hiệu cho taxi.

Đối với taxi muốn hoạt động phải đúng quy định, phải có phù hiệu, xe đăng kí kinh doanh, có biển số vàng, giám sát hình trình,… Nếu xe nào không có phù hiệu thì lực lượng chức năng phát hiện, xử phạt”, đại diện Sở GTVT khẳng định.

Ông Trần Thủ, Chánh TTGT (Sở GTVT tỉnh Đắk Lắk) cho biết, Sở ghi nhận thông tin phản ánh, đồng thời sẽ xác minh, cử lực lượng xuống làm việc với bệnh viện, nếu đúng như phản ánh "sẽ yêu cầu dừng ngay"...

