Thông tin mới về vụ 17 con hổ lớn nuôi nhốt trong khu dân cư

Thứ Ba, ngày 12/10/2021 21:49 PM (GMT+7)

Theo cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An, ngoài 8 con hổ đã chết, 9 con còn lại là tang vật của vụ án đang được chăm sóc tại Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm.

Chiều ngày 12-10, tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III năm 2021 của tỉnh Nghệ An, các phóng viên đã nêu câu hỏi về vụ 17 con hổ nuôi nhốt trái phép được lực lượng Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành vào đầu tháng 8-2021.

Ông Nguyễn Ngọc Toàn, Phó trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An, cho biết 9 con hổ còn lại được chăm sóc tại Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm (huyện Diễn Châu, Nghệ An) phát triển bình thường, khỏe mạnh. Hiện tại đã có 2 đơn vị đồng ý xin tiếp nhận 9 con hổ trên để nuôi nhốt, chăm sóc, tuy nhiên, việc bàn giao còn chờ một số thủ tục liên quan.

Ông Nguyễn Ngọc Toàn trả lời tại cuộc Họp báo ngày 12-10.

Được biết, chi phí chăm sóc 9 con hổ ở Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm là rất lớn. Cụ thể tiền ăn, công chăm sóc 9 con hổ hết khoảng 20 triệu đồng/ngày, tức mỗi con hổ cần chi phí trung bình là 2,2 triệu đồng/ngày.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào sáng 4-8, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đã kiểm tra đột xuất và phát hiện tại gia đình ông Nguyễn Văn Hiền (39 tuổi) và bà Hồ Thị Thanh (31 tuổi, ngụ xóm Nam Vực, xã Đô Thành, huyện Yên Thành) đang nuôi nhốt 14 con hổ trưởng thành, trọng lượng khoảng 200 kg/con.

Các con hổ tang vật của vụ án. Ảnh: Mỹ Thành

Cùng thời gian trên, lực lượng công an cũng bắt quả tang gia đình bà Nguyễn Thị Định (50 tuổi, ngụ xóm Phú Xuân, xã Đô Thành, Yên Thành) đang nuôi nhốt 3 con hổ trưởng thành. Mỗi con hổ có trọng lượng 225 kg - 265 kg. Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, gia đình bà Định xây dựng hầm với diện tích khoảng 120 m2 để nuôi nhốt hổ.

Được biết, theo chính quyền địa phương, chồng bà Nguyễn Thị Định tên Lê Văn Hậu, là công an viên xã Đô Thành, phụ trách địa bàn xóm Phú Xuân.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, cơ quan công an đã sử dụng thuốc gây mê cho các con hổ tang vật rồi vận chuyển đến Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm để gửi chăm sóc trong thời gian phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển, 8/17 con hổ đã chết.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 11-8, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Hiền (39 tuổi), trú xã Đô Thành, huyện Yên Thành, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

