Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng được giao điều hành Công an TP Hà Nội

Chiều 1-3, tại Công an TP Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Lễ thông báo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Dự buổi lễ có Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

Bộ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Trung tướng Nguyễn Hải Trung

Tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang đã công bố Quyết định số 397/QĐ-TTg ngày 25-2-2025, của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, giữ chức Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Cũng tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Quang Tuyển, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an, đã thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc giao Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, điều hành Công an thành phố.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng, Đại tướng Lương Tam Quang ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, sự đóng góp của Trung tướng Nguyễn Hải Trung đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn và xây dựng lực lượng Công an Thủ đô ngày càng trong sạch, vững mạnh...

Đại tướng Lương Tam Quang tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng

Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh ông Nguyễn Hải Trung là cán bộ được đào tạo bài bản, có nhiều năm công tác trong ngành công an, trải qua nhiều vị trí lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an và công an địa phương trước khi được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ trưởng. Trung tướng Nguyễn Hải Trung là người có năng lực, có chuyên môn tốt, có kinh nghiệm lãnh đạo, được tập thể lãnh đạo tín nhiệm.

Trong không khí cả hệ thống chính trị đang khẩn trương thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, việc Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Hải Trung giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo là vinh dự lớn của Bộ Công an, Công an thành phố cũng như gia đình và cá nhân ông Nguyễn Hải Trung. Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị tân Thứ trưởng trên cương vị mới tiếp tục phát huy kiến thức, năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung bày tỏ vinh dự khi được nhận quyết định của Thủ tướng điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Đây là trách nhiệm lớn, đồng thời là cơ hội để ông tiếp tục cống hiến cho đất nước và nhân dân.

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung bày tỏ mong muốn sẽ nhận được sự quan tâm sâu sát của Bộ trưởng, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các Thứ trưởng cũng như sự phối hợp của các đơn vị trong Bộ Dân tộc và Tôn giáo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng kỳ vọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân thời gian tới.