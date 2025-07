Khởi tố 6 bị can sửa chữa, ghi thêm đáp án vào bài thi lớp 10 ở Thanh Hóa

Chiều 14-7, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thanh Hóa, thông tin cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố sáu bị can về tội giả mạo trong công tác.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện tại kỳ thi vào lớp 10 năm học 2024 – 2025 trên địa bàn tỉnh có nhiều thí sinh có điểm thi cao bất thường nên đã tập trung xác minh, làm rõ.

Theo kết quả xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định tại Hội đồng thi THPT Tĩnh Gia 4, kỳ thi vào lớp 10, năm học 2024 – 2025, có bài thi của một thí sinh có sửa chữa, xoá và ghi thêm đáp án vào bài thi.

Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin về việc khởi tố năm giáo viên và một Hiệu trưởng Trường THPT Tĩnh Gia 4 sau khi ghi thêm đáp án vào bài thi lớp 10. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Căn cứ vào những tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố sáu bị can về tội giả mạo trong công tác.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ vai trò, trách nhiệm, tính chất, mức độ vi phạm của từng cá nhân để xử lý đúng người, đúng tội theo quy định của pháp luật.

Hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, nhiệm vụ được giao, cố tình nâng điểm cho thí sinh làm sai lệch kết quả thi, gây ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của ngành giáo dục, mất đi sự công bằng đối với các thí sinh trong quá trình thi tuyển của các cá nhân vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm và triệt để theo quy định của pháp luật, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận định.

Trước đó, như PLO đưa tin tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2025, Đại tá Trịnh Văn Giang thông tin trong số sáu bị can bị khởi tố có năm giáo viên và một hiệu trưởng, trong đó hiệu trưởng bị khởi tố là Hiệu trưởng Trường THPT Tĩnh Gia 4.

Tuy nhiên, do vụ án đang trong quá trình điều tra nên Công an tỉnh Thanh Hóa không tiết lộ thông tin chi tiết về vụ án và các bị can liên quan.