Kho hàng ở Sài Gòn bốc cháy dữ dội trong mưa, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Thứ Bảy, ngày 05/09/2020 18:28 PM (GMT+7)

Chiều 5/9, ngọn lửa bùng phát tại kho hàng ở quận Thủ Đức, TP.HCM khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Khói đen bốc lên cuồn cuồn từ kho hàng trên đường số 8

Khoảng 15h30 chiều nay, người dân phát hiện khói lửa bùng phát tại kho hàng trên đường số 8 (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức) nên hô hoán, thông báo.

Nhiều người trong kho hàng dùng nước và bình chữa cháy mini dập lửa nhưng không thành do ngạt khói. Do bên trong xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng lên dữ dội. Một số người lo sợ cháy lan nên tìm cách di chuyển ra khu vực an toàn. Thời điểm này, khu vực xảy ra cháy trời có mưa nặng hạt.

Lực lượng PCCC TP.HCM huy động nhiều phương tiện cùng lực lượng đến hiện trường triển khai dập lửa.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC TP.HCM huy động nhiều phương tiện cùng lực lượng đến hiện trường triển khai dập lửa.

Sau gần 1h đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Bước đầu, vụ hỏa hoạn làm nhiều tài sản bị thiêu rụi. Trong đó có 1 chiếc xe ô tô và 1 xe máy bị cháy, hư hỏng. May mắn, vụ cháy không có thương vong về người.

Vụ cháy không có thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản trong kho hàng bị thiêu rụi

