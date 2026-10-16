Khi nào miền Bắc lại đón không khí lạnh?

Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết của VTV thời tiết, trong thời gian tới sẽ chưa có đợt không khí lạnh nào tràn xuống miền Bắc làm thay đổi nền nhiệt. Thời tiết chủ đạo ở khu vực này vẫn là nắng suốt từ sáng đến chiều.

Thời tiết nắng ráo được dự báo duy trì trong 5 ngày tới. Nhiệt độ tại Thủ đô Hà Nội khá cao với mức nhiệt 33-34 độ, cảm giác nóng về trưa và chiều.

Cùng với Hà Nội, các tỉnh thành khác thuộc khu vực Bắc Bộ trời cũng sẽ có nắng với mức nhiệt 32-34 độ.

Tại Trung Bộ, dự báo mưa xảy ra vài nơi về chiều tối. Phần lớn trong ngày các phường đều có nắng, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ.

Do nhiễu động gió Đông trên cao hoạt động mạnh, dồn lượng ẩm lớn từ biển vào sâu trong đất liền khiến thời tiết chiều tối nay tại khu vực Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa to đến rất to. Cảnh báo có nơi mưa to với lượng trên 70mm có thể gây ra tình trạng ngập úng cục bộ; đề phòng lốc sét gió giật mạnh nguy hiểm.

Từ sáng đến trưa khu vực Nam Bộ vẫn có nắng và khá nóng với mức nhiệt cao nhất tại các phường từ 32-34 độ.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc tiếp tục nắng trong những ngày tới. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 16/10 đến ngày 17/10

- Khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế: Đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng.

- Khu vực phía Nam của duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Bộ và Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 17/10 đến ngày 25/10

- Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế: Đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; riêng khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế thời kỳ ngày 21-22/10 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

- Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc khoảng ngày 21-22/10 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam từ khoảng ngày 18-20/10 có mưa rào và dông rải rác.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.