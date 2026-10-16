Học sinh lớp 1 tử vong sau giờ tan học ở sân trường

Khoảng 17h ngày 15/10, sau giờ tan học, cháu Minh (6 tuổi, ở phường An Dương) chơi ở ghế đá sân trường và không may bị ngã, chấn thương ở đầu. Cháu được đưa tới Bệnh viện trẻ em Hải Phòng nhưng không qua khỏi.

Cho rằng con trai bị nạn ở trong trường nên gia đình đã đưa cháu trở lại trường yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ. Nhiều người thân trong gia đình đi theo, quay sự việc và đưa lên mạng xã hội.

Xe cấp cứu được gia đình thuê đưa cháu Minh về trường. Ảnh: Xuân Hoa

Công an phường An Dương đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hải Phòng xuống hiện trường điều tra nguyên nhân.

Theo báo cáo của UBND phường An Dương, cháu bị ngã ở khu vực ghế đá. Nơi này xây cao hơn sân trường khoảng 20 cm, có ốp gạch vuông thành để bo viền.