Khi AI điều hành giao thông Hà Nội theo thời gian thực

Màn LED giao thông được lắp đặt trên đường Võ Chí Công trong ngày đầu hoạt động.

7h sáng 15/7 tại nút giao Võ Chí Công – Nguyễn Hoàng Tôn (phường Tây Hồ, Hà Nội), dòng phương tiện bắt đầu đông lên theo nhịp cao điểm đầu ngày. Trên màn hình LED cỡ lớn liên tục hiển thị các thông tin về mật độ phương tiện trên nhiều tuyến đường, cảnh báo ùn tắc cục bộ và gợi ý lộ trình thay thế.

Không ít người điều khiển phương tiện giảm tốc độ để quan sát thông tin trên màn hình trước khi tiếp tục hành trình.

Giao thông trên đường Võ Chí Công trong giờ cao điểm sáng.

Chia sẻ với phóng viên Báo CAND, chị Đào Thị Hiền cho biết, chị thường xuyên di chuyển trên trục Cầu Nhật Tân - Võ Chí Công - Bưởi. Trục đường này thường xuyên xảy ra ùn ứ kéo dài bởi mật độ phương tiện hàng ngày rất lớn.

"Nếu có cảnh báo thế này sẽ rất hữu ích. Tôi hoàn toàn có thể thay đổi lộ trình để tránh điểm ùn tắc phía trước, tránh mất thời gian chờ đợi, cũng như giảm áp lực cho nút giao đang xảy ra ùn tắc", chị Hiền chia sẻ.

Người dân lưu thông trên đường Võ Chí Công có thể theo dõi thông tin hiển thị qua màn LED giao thông với nhiều nội dung cụ thể.

Cùng chung đánh giá, chị Doãn Bắc (trú tại phường Phú Thượng, Hà Nội) cho biết, trước đây muốn biết đường nào ùn tắc, chị chủ yếu dựa vào các ứng dụng trên điện thoại. "Bây giờ đi đến nút giao đã có thông tin hiển thị ngay trước mắt nên rất thuận tiện. Chỉ cần nhìn qua là biết tuyến nào đang đông để chủ động chuyển hướng, không mất thời gian mở điện thoại khi đang lái xe", chị Bắc chia sẻ.

Thông tin trên màn LED cho biết tuyến nào có mật độ phương tiện đông đúc, di chuyển khó khăn cũng như thông thoáng để người dân chủ động.

Tại khu vực đường Phạm Hùng, nhiều tài xế xe tải, xe khách cũng dành sự quan tâm tới các bảng điện tử mới được lắp đặt. Theo họ, việc cập nhật thông tin giao thông trực tiếp trên đường giúp quá trình di chuyển chủ động hơn, đặc biệt trong giờ cao điểm hoặc khi xảy ra sự cố bất ngờ.

Trong khi người dân tiếp cận thông tin từ các màn hình LED thì tại Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội, các cán bộ, chiến sĩ vẫn đang dõi theo từng diễn biến trên hệ thống màn hình giám sát khổng lồ.

Thông tin dữ liệu được cập nhật liên tục theo thời gian thực từ hệ thống camera AI về Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội.

Hàng nghìn hình ảnh được truyền về liên tục từ gần 5.000 camera AI bố trí trên các tuyến phố, cửa ngõ và nút giao trọng điểm. Chỉ cần một điểm ùn tắc xuất hiện, hệ thống nhanh chóng phát hiện, phân tích lưu lượng phương tiện và gửi cảnh báo để cán bộ trực ban đánh giá tình hình.

Nếu trước đây việc phát hiện ùn tắc chủ yếu dựa vào lực lượng làm nhiệm vụ trên đường hoặc phản ánh của người dân thì nay nhiều tình huống đã được AI nhận diện gần như ngay lập tức. Từ các dữ liệu này, trung tâm sẽ điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu, phát thông báo lên các màn hình LED hoặc điều động lực lượng CSGT đến hiện trường khi cần thiết.

Cán bộ làm nhiệm vụ tại trung tâm với khối lượng dữ liệu lớn.

Không chỉ phục vụ công tác điều hành giao thông, hệ thống camera AI còn hỗ trợ nhận diện nhiều hành vi về an ninh trật tự như gây rối, cháy nổ, vệ sinh môi trường, ngập lụt. Dữ liệu được lưu trữ, đối chiếu và phục vụ quá trình xử lý theo quy định.

Theo ghi nhận trong ngày đầu vận hành đồng loạt, hệ thống màn hình LED hoạt động ổn định, thông tin được cập nhật liên tục theo diễn biến thực tế.

Camera AI ghi lại một đám cháy và vụ ẩu đả trên phố.

Việc kết nối gần 36 màn hình LED với mạng lưới camera AI không chỉ tạo nên một hệ thống điều hành giao thông đồng bộ mà còn mở ra cách tiếp cận mới trong quản lý đô thị. Mỗi camera không đơn thuần là thiết bị giám sát, mỗi màn hình không chỉ là bảng thông báo, mà tất cả đang trở thành những mắt xích trong hệ thống giao thông thông minh của Thủ đô.

Đây được kỳ vọng sẽ là một trong những giải pháp quan trọng góp phần giảm ùn tắc, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông và mang đến những trải nghiệm thuận tiện hơn cho người dân khi tham gia giao thông trên địa bàn Hà Nội.

Trung tá Đào Việt Long, Phó Trưởng phòng CSGT Hà Nội.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, Trung tá Đào Việt Long, Phó Trưởng phòng CSGT Hà Nội cho biết, dự án giai đoạn 2 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hiện thực hóa chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và từng bước xây dựng hệ thống giao thông thông minh, đô thị thông minh của thủ đô.

Như vậy, đến nay Công an thành phố đã lắp đặt và đưa vào vận hành gần 5.000 camera AI phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xử lý 5 điểm nghẽn của thành phố bao gồm giải quyết điểm nghẽn về ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường…

"Chúng tôi khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi các thông tin hiển thị trên hệ thống bảng điện tử, chấp hành hiệu lệnh của lực lượng CSGT, hệ thống đèn tín hiệu và các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông", Trung tá Long nói.

Cán bộ CSGT làm nhiệm vụ tại Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội.