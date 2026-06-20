Hà Nội sẽ lắp đặt hơn 24.000 camera AI trong năm 2026

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Về lĩnh vực quản lý trật tự văn minh đô thị, cử tri các phường Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Bạch Mai hoan nghênh thành phố đang rất tích cực và quyết liệt chỉ đạo trong thiết lập trật tự văn minh đô thị, giành lại vỉa hè cho người đi bộ.

Cử tri đề nghị thành phố cho biết tiến độ thực hiện và thời gian hoàn thành triển khai hệ thống camera AI để giám sát thực hiện quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử phạt nguội hành vi vi phạm.

Trả lời về vấn đề này, UBND TP Hà Nội cho biết, thông qua hệ thống camera AI, lực lượng chức năng Công an TP đã ghi nhận, rà soát hình ảnh hàng nghìn trường hợp có vi phạm để gửi thông báo phạt nguội. Các lỗi vi phạm chủ yếu là sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để kinh doanh; vi phạm vệ sinh môi trường...

Hệ thống camera AI tại Hà Nội

UBND TP Hà Nội cho biết, trong năm 2026, Công an TP Hà Nội sẽ triển khai 2 dự án lớn về camera với mục tiêu lắp đặt trên 24.000 camera AI.

Cụ thể, dự án nâng cấp Trung tâm thông tin chỉ huy và mở rộng hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự, xử lý vi phạm hành chính cho Phòng Cảnh sát giao thông, gồm 2.460 camera và 100 tủ điều khiển giao thông, phấn đấu hoàn thành trong tháng 7/2026.

Dự án triển khai hệ thống camera giám sát AI phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự và hỗ trợ giải quyết 5 điểm nghẽn của thành phố, với 21.671 camera AI, phấn đấu hoàn thành lắp đặt trong quý IV/ 2026.

Việc xây dựng và triển khai 2 dự án trên nhằm hình thành hệ thống camera AI giám sát đồng bộ, thống nhất, hiện đại trên toàn địa bàn thành phố, phục vụ trực tiếp công tác bảo đảm an ninh, trật tự, chỉ huy, điều hành giao thông và quản lý đô thị trong tình hình mới; làm nền tảng cốt lõi cho công tác lưu trữ, quản lý, khai thác và phân tích dữ liệu nghiệp vụ trên phạm vi toàn thành phố.

Các dự án đồng thời cũng hướng tới nâng cao năng lực giám sát tổng thể, phát hiện sớm, cảnh báo kịp thời và hỗ trợ xử lý hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật, sự cố phát sinh; góp phần giải quyết căn cơ bản 5 điểm nghẽn của thành phố, gồm: ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và ngập úng, lụt.

Đồng thời, các dự án cũng tạo nền tảng công nghệ dùng chung, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu tập trung, từng bước chuyển từ phương thức quản lý bị động sang quản lý chủ động, phòng ngừa từ sớm, từ xa, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh và phát triển kinh tế - xã hội bền vững của thành phố.