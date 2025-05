Những công trình thay đổi diện mạo Hải Phòng

Trung tâm chính trị - hành chính mới và Trung tâm hội nghị - biểu diễn của TP Hải Phòng ở khu đô thị mới Bắc sông Cấm, TP Thủy Nguyên.

Với tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, hai dự án được Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu đánh giá là "công trình thế kỷ" của thành phố, sẽ được đưa vào sử dụng trong năm nay.

Công trình sẽ giúp các cơ quan của thành phố có trụ sở mới hiện đại, tiện nghi, hoạt động hiệu quả hơn. Đó cũng là điều kiện thuận lợi để áp dụng công nghệ hiện đại, thông minh hỗ trợ cho các giao dịch hành chính, xử lý thông tin, cải thiện và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Sông Tam Bạc, đoạn từ cầu Lạc Long đến công viên Tam Bạc được thành phố đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng để chỉnh trang, hoàn thành vào năm 2019.

Dự án đã nâng cao khả năng kết nối giao thông, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của sông Tam Bạc cũng như tạo không gian công cộng, cảnh quan sinh thái và điểm nhấn đô thị.

Giai đoạn 2 của dự án đang được triển khai (đoạn từ cầu Lạc Long tới mom Thủy Đội), dự kiến hoàn thành trong năm 2024.

Nút giao nam Cầu Bính có tổng mức đầu tư 1.482 tỷ đồng, khởi công năm 2018 và thông xe kỹ thuật năm 2020.

Đây là nút giao đầu tiên của Hải Phòng thiết kế 3 tầng, gồm tầng ngầm, tầng mặt và cầu vượt dài 432,2 m. Tầng hầm nối từ đường Bạch Đằng xuyên qua đường sắt đến đường Hồng Bàng. Tầng mặt được cải tạo lại hiện trạng và cầu vượt nối từ đường cầu Bính vượt qua đường Hồng Bàng đến sông Rế.

Cạnh nút giao là khu đô thị phức hợp Vinhomes Imperia Hải Phòng, một trong những khu dân cư đẹp nhất thành phố, được xây dựng trên đất Nhà máy xi măng bỏ không nhiều năm.

Cầu Tân Vũ - Lạch Huyện nối bán đảo Đình Vũ, quận Hải An với huyện đảo Cát Hải, khánh thành ngày 2/9/2017. Đây là cầu vượt biển dài nhất Việt Nam, trong đó cầu dài 5,44 km, đường dẫn dài 10,19 km, rộng 29,5 m với 4 làn xe.

Cầu thiết kế vĩnh cửu bằng bêtông cốt thép dự ứng lực. Các dầm cầu nặng khoảng 80 tấn, rộng 9 m, cao hơn 2,5 m được ghép nối tạo thành đường hầm kéo dài 4,5 km. Bên trong đường hầm được lắp hệ thống điện chiếu sáng để phục vụ công tác duy tu, bảo dưỡng dầm cầu. Tổng mức đầu tư dự án gần 11.850 tỷ đồng từ vốn vay ODA Nhật Bản và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

Công trình không chỉ tạo cơ hội cho TP Hải Phòng phát triển về hạ tầng giao thông mà còn là điều kiện thúc đẩy kinh tế xã hội của thành phố trong quá trình vươn ra biển lớn. Sau khi có cầu, đảo Cát Hải có nhiều dự án lớn được xây dựng như Nhà máy ôtô, tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long, cụm cảng nước sâu Lạch Huyện...

Cầu Hoàng Văn Thụ với kiến trúc biểu tượng cánh chim biển nối liền hai quận Hồng Bàng với TP Thủy Nguyên. Đây là hạng mục quan trọng của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới phía Bắc sông Cấm với tổng mức đầu tư 2.173 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố, khởi công ngày 6/1/2017 và thông xe kỹ thuật ngày 15/10/2019.

Cầu dài 1.570 m, rộng 33,5 m, gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp và 2 vỉa hè đi bộ. Trong đó, phần cầu vòm chạy giữa ống thép nhồi bêtông với 3 nhịp, nhịp chính lớn nhất tại Việt Nam hiện nay với độ dài 200 m. Độ cao thông thuyền của cầu là 25 m.

Dưới gầm cầu phía bờ Hồng Bàng là công viên ven sông, bãi đỗ xe công cộng.

Công trình cầu Rào mới bắc qua sông Lạch Tray, kết nối 3 quận Hải An, Ngô Quyền và Dương Kinh, được thông xe chiều 25/1/2022.

Cầu Rào cũ có từ cách đây hơn 40 năm, bị sập năm 1987 và được cải tạo năm 1989, kết cấu bằng thép, dài 186 m, rộng 11 m. Trước áp lực giao thông và cảnh quan khu vực cửa ngõ thành phố, Hải Phòng quyết định dỡ bỏ cầu cũ, xây cầu mới với tổng đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng.

Dự án đường Hồ Sen - Cầu Rào 2, đoạn từ nút giao Nguyễn Văn Linh đến ngã ba đường Chợ Con, được triển khai từ tháng 5/2018, thông xe năm 2020, tổng đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng.

Con đường khi hoàn thành đã góp phần hoàn chỉnh kết cấu hệ thống giao thông, kết nối trung tâm thành phố với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và khu du lịch Đồ Sơn, phát huy hiệu quả khai thác đường Phạm Văn Đồng, Cầu Rào 2, giảm tải cho các tuyến đường Cầu Đất, Lạch Tray… Quỹ đất hai bên đường đã được khai thác để phát triển đô thị theo hướng hiện đại, văn minh.

Đường Lê Hồng Phong, một trong những con đường đẹp nhất Hải Phòng. Tuyến đường đưa vào sử dụng năm 2004, dài 5 km, rộng 6,4 m đi qua quận Ngô Quyền và quận Hải An. Con đường không chỉ kết nối sân bay Cát Bi với trung tâm thành phố mà còn tạo dư địa phát triển lớn cho quỹ đất dọc tuyến.

Sau 20 năm, nhiều tòa nhà, khách sạn, siêu thị, cửa hàng đã được xây dựng dọc tuyến đường.

Đại lộ Đông Tây được chia thành hai đoạn đường là Nguyễn Trường Tộ - Bùi Viện, đi qua các quận huyện An Dương, Kiến An, Lê Chân, Ngô Quyền và Hải An. Đại lộ dài 20 km, có tổng mức đầu tư lên đến 5.700 tỷ đồng, khởi công từ tháng 12/2013 và hoàn thành tháng 2/2020.

Dự án đã tạo tiền đề phát triển cho các khu đô thị dọc tuyến, nâng tầm kết nối giao thông giữa hệ thống cảng biển Hải Phòng với các quốc lộ.

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 37 dài 7,7 km và xây dựng mới tuyến đường phía tả kênh đào Chanh Dương, huyện Vĩnh Bảo dài 7,57 km theo tiêu chuẩn đường cấp ba đồng bằng, đã được Hải Phòng khánh thành vào ngày 13/10/2019.

Điểm đầu của tuyến đường là cầu Lạng Am, xã Lý Học, kết nối với đường dẫn vào khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt Đền Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Điểm cuối là cầu Nhân Mục mới, xã Nhân Hòa thông ra quốc lộ 10, về trung tâm UBND huyện Vĩnh Bảo.

Đây là một trong những dự án thay đổi bộ mặt nông thôn Hải Phòng. TĐến giữa năm 2024, TP Hải Phòng đã có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 89 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 54 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 7/8 huyện được Thủ tướng công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Công viên Nguyễn Trãi rộng 36.000 m2 được xây dựng trên nền khu thể thao quận Ngô Quyền, hoàn thành cuối năm 2021. Đây là một trong những dự án nằm trong chương trình đầu tư xây dựng công viên, vườn hoa cây xanh giai đoạn 2021-2025 của thành phố. Mục tiêu là chỉnh trang, nâng cấp đô thị trung tâm, tạo cảnh quan và các công trình công cộng phúc lợi xã hội có giá trị văn hóa cao, cải thiện chất lượng đời sống tinh thần nhân dân.

Tàu vào cụm cảng nước sâu Lạch Huyện trong đêm 2/5. Nằm tại thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, cụm cảng Lạch Huyện lớn nhất miền Bắc, sở hữu vị trí đắc địa, thuận lợi kết nối giao thương với các tỉnh thành trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của khu vực.

Theo quy hoạch, cụm cảng nước sâu này rộng 2.000 ha, đường bờ biển 55 km, mục tiêu đạt công suất 100 triệu TEU/năm vào năm 2030, cùng với hệ thống 15 bến cảng hiện đại.