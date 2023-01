Khám xét phòng quyền Trưởng Phòng Kiểm định, lộ 2 cọc tiền nguyên seri trong chiếc cặp cũ sờn!

Như CAND Online đã đưa tin, ngày 4/1/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với một số cán bộ của Phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam, gồm: Trần Anh Quân, Quyền Trưởng phòng; Đặng Trần Khanh, Phó Trưởng phòng; Phạm Đức Ngọc, chuyên viên về tội "Nhận hối lộ".

Các đối tượng từ trái qua: Trần Anh Quân, Đặng Trần Khanh, Phạm Đức Ngọc

Liên quan vấn đề này, trước đó, 8h sáng 28/12/2022, tại Hà Nội, Công an TP Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Công an TP Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp Phòng Kiểm định xe cơ giới. Quá trình khám xét phòng làm việc của các đối tượng cũng hé lộ một số chi tiết giật mình.

Đóng tại khu vực tầng 6 tòa nhà, Phòng Kiểm định xe cơ giới rộng hơn 100m2, bao gồm phòng riêng Quyền Trưởng phòng ngăn bằng vách nhôm kính và không gian làm việc chung, chia thành nhiều ngăn dạng cabin của các cán bộ; khu vực để hệ thống máy tính và camera theo dõi; các tủ hồ sơ, tài liệu và khu vệ sinh chung khép kín của cả phòng...

Trụ sở Phòng Kiểm định xe cơ giới

Phòng đối tượng Trần Anh Quân thẳng cửa ra vào Phòng Kiểm định xe cơ giới

Đáng chú ý, phòng Quyền Trưởng phòng Trần Anh Quân có cửa mở thẳng ra cửa ra vào chung của Phòng Kiểm định xe cơ giới. Bên trong, bày biện tương đối ngăn nắp với bàn làm việc, bàn họp, máy tính, các tủ hồ sơ tài liệu… Đối tượng này tương đối cẩn thận, thường xuyên đánh dấu vào lịch để bàn các mốc thời gian họp, công việc cần lưu ý. Khi lần giở hàng chục chồng hồ sơ, tài liệu trên bàn, dưới gầm bàn, trong các tủ…, cơ quan Công an cũng đã phát hiện một chiếc cặp da màu nâu, cũ kỹ, đã mốc meo và khóa lại.

Cán bộ Công an mở chiếc cặp da màu nâu bí ẩn

Phát hiện những cọc tiền mới tinh, nguyên seri

Nghi vấn bên trong có tài liệu quan trọng, dưới sự chứng kiến của cán bộ lãnh đạo Phòng chuyên môn tại Cục Đăng Kiểm Việt Nam, các cán bộ điều tra đã mở chiếc cặp bí ẩn, phát hiện hai cọc tiền 500.000 đồng và 50.000 đồng, mới tinh, nguyên seri cất bên trong, cùng một số vật dụng khác. Rất có thể số tiền này đã bị Quyền Trưởng Phòng Đăng kiểm xe cơ giới "bỏ quên" thời gian khá lâu…

Một số vật dụng cùng nhiều bằng khen, giấy khen được tìm thấy trong phòng Trần Anh Quân

Ngoài ra, tủ hồ sơ tài liệu của đối tượng này có hàng chục cuốn sổ bìa da viết tay ghi chép công việc, các cuộc họp. Lãnh đạo Phòng Kiểm định xe cơ giới cũng nhận được hơn chục Bằng khen, Giấy khen các loại, trong đó có Giấy khen của Cục Đăng kiểm Việt Nam vì "Đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" năm 2021"...

Cán bộ Công an khám xét, thu giữ nhiều tài liệu phục vụ công tác điều tra

Về các sai phạm cụ thể của Trần Anh Quân, Đặng Trần Khanh và Phạm Đức Ngọc, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị điều tra làm rõ, nhưng được biết, các đối tượng đã nhận tiền hối lộ để bỏ qua sai phạm ở các trung tâm đăng kiểm. Tại phòng Kiểm định xe cơ giới cũng có hệ thống màn hình máy tính theo dõi camera giám sát một số trung tâm đăng kiểm, nhưng hệ thống này "lắp cho có", không có người quản lý, điều hành và chưa ghi nhận bất kỳ một biên bản xử phạt nào qua việc giám sát camera...

