Khám xét nơi làm việc của Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An

Chiều tối 4-2, nguồn tin cho biết, tổ công tác của Công an tỉnh Nghệ An đã hoàn tất công tác khám xét tại trụ sở Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An (72 đường Phan Bội Châu, TP Vinh, Nghệ An).

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An. Ảnh: ĐẮC LAM.

Công an cũng đã khám xét nơi làm việc của ông Nguyễn Trinh Tài (54 tuổi, trú TP Vinh, Nghệ An), Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An.

Hiện hồ sơ một số phòng tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An đã bị Công an tỉnh Nghệ An niêm phong phục vụ công tác điều tra. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An thuộc Sở GTVT tỉnh Nghệ An.

