Khám phá căn nhà có hầm vũ khí ngay trung tâm Sài Gòn, là nơi cất giấu súng đạn đánh vào Dinh Độc Lập năm xưa

Căn nhà nhỏ có địa chỉ 287/70 nằm nép mình trong con hẻm trên đường Nguyễn Đình Chiểu, thông ra đường Võ Văn Tần (phường Bàn Cờ) luôn nhộn nhịp du khách trong và ngoài nước đến tham quan. Đây là căn nhà của ông Trần Văn Lai, nơi bí mật chứa khoảng 2 tấn vũ khí ở tầng hầm để phục vụ trận đánh Dinh Độc Lập trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.

Căn nhà hiện trưng bày nhiều tư liệu, hiện vật của lực lượng Biệt động Sài Gòn. Trong đó, có nhiều hiện vật, tư liệu có giá trị lịch sử.

Đây là chiếc xe Citroen NCE-345 đã chở các chiến sĩ Đội 5 Biệt động Sài Gòn - Gia Định tấn công Dinh Độc Lập Tết Mậu Thân 1968. Rạng sáng mùng 2 Tết, Đội 5 gồm 15 thành viên, bắt đầu hành quân, chở vũ khí, thuốc nổ được cất giấu từ căn hầm vũ khí bí mật của căn nhà này để đánh vào Dinh Độc Lập.

Điểm đặc biệt của căn nhà này là bên dưới có tầng hầm chứa vũ khí bí mật. Hầm được nguỵ trang cẩn thận phía dưới chiếc bàn trà và lớp gạch bông theo kiểu Sài Gòn xưa. Nếu không có hướng dẫn tại điểm đến, khách cũng khó lòng phát hiện vị trí đi xuống của căn hầm bí mật ngay dưới chiếc bàn.

Nắp được ghép bằng 6 miếng gạch, rộng 0,4 m x 0,6 m, vừa một người chui qua. Khách có thể mở lớp nguỵ trang gạch bông và trải nghiệm chui xuống hầm.

Từ năm 1966 - 1968, gần 2 tấn vũ khí gồm súng và đầu đạn B40, súng AK, bộc phá, kíp nổ, súng ngắn, lựu đạn, đạn các loại… được chuyển tới hầm.

Năm 1966, ông Trần Văn Lai (bí danh Năm Lai, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân) đã mua lại căn nhà này, có diện tích khoảng 35m2. Nhà có hai mặt tiền trên hai con hẻm nằm giữa đường Phan Đình Phùng (nay là Nguyễn Đình Chiểu) và Trần Quý Cáp (nay là Võ Văn Tần). Lấy cớ sửa nhà cần đào hầm vệ sinh, ông sử dụng những thợ tin cậy của mình để đào hầm giấu các loại vũ khí được chuyển từ ngoại thành vào.

Để tránh bị phát hiện, đất sau khi đào được bỏ vào thùng carton, đưa lên ôtô chở đi. Bảy tháng sau, căn hầm hoàn thành. Để đảm bảo bí mật, xe chở vũ khí từ Củ Chi chỉ đến nhà vào lúc nhá nhem tối. Ngoài hầm dưới lòng đất, căn nhà còn có một hầm nổi thông lên mái để các chiến sĩ thoát ra ngoài bằng một sợi dây thừng.

Kết cấu độc đáo của căn nhà. Căn nhà này cách Dinh Độc Lập chỉ vừa hơn 1km nhưng địch không thể nhận ra.

Hiện nay căn nhà là nơi được nhiều du khách trong và ngoài nước, người dân TPHCM đến tham quan, tìm hiểu. Căn nhà đã được công nhận là Di tích Lịch sử quốc gia năm 1988 và là một trong những điểm đến không thể bỏ qua khi tìm hiểu về lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định.