Lò bánh mì khiến 352 người ngộ độc phải bồi thường hơn một tỷ đồng

Thông tin được ông Nguyễn Phi Đa, Chánh văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết tại họp báo giao ban định kỳ ngày 26/10.

Ông Nguyễn Phi Đa, Chánh văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp, thông tin tại họp báo. Ảnh: Hoàng Nam

Cụ thể, cơ sở bị phạt 4 triệu đồng do không có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải bảo đảm vệ sinh; 90 triệu đồng do bán thực phẩm gây ngộ độc cho từ 5 người trở lên, ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, chủ cơ sở phải chịu toàn bộ chi phí xử lý ngộ độc thực phẩm, khám và điều trị cho 352 bệnh nhân, với tổng kinh phí hơn một tỷ đồng.

Trước đó, từ sáng 15/7 đến tối 16/7, 352 người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại cơ sở Hồng Ngọc 37. Các loại nhân gồm thịt, xíu mại, chả lụa Bakery, chả Jambon J2, xúc xích tỏi thịt, pate, bơ, dưa leo, dưa chua, rau thơm và nước sốt.

Lò bánh mì Hồng Ngọc 37 bị xử phạt 94 triệu đồng. Ảnh: Hoàng Nam

Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur TP HCM cho thấy 25 trong 36 mẫu bệnh phẩm của người nhập viện dương tính với Salmonella sp - loại vi khuẩn đường ruột có thể gây ngộ độc thực phẩm và nhiễm trùng đường tiêu hóa.

Hồng Ngọc là chuỗi bánh mì có hơn 100 chi nhánh tại miền Tây. Đây là lần thứ ba hệ thống này gây ngộ độc hàng loạt. Tháng 8/2024, 149 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì của chuỗi; đến tháng 4/2026, thêm 86 người gặp tình trạng tương tự.