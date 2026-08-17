TPHCM tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu mộ tập thể ở xã Thường Tân

Sáng 17/8, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM tổ chức triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại ấp Lạc An 3, xã Thường Tân, TPHCM.

Dự buổi lễ có Thiếu tướng Trần Đức Thắng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7.

Phát biểu tại buổi triển khai, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc; đồng thời là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, đơn vị và địa phương.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn phát biểu tại buổi lễ triển khai. (Ảnh: Bộ Tư lệnh TPHCM)

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn yêu cầu các lực lượng tham gia nhiệm vụ phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định, bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện; chủ động khắc phục khó khăn về địa hình, thời tiết và điều kiện sinh hoạt; tổ chức tìm kiếm khoa học, cẩn trọng, tỉ mỉ, chính xác, không bỏ sót khu vực và thông tin có giá trị.

Trong quá trình tìm kiếm, các lực lượng phải phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông tin; thực hiện đầy đủ việc ghi chép, lập hồ sơ, sơ đồ vị trí; bảo đảm hài cốt, di vật và các thông tin liên quan được thu thập, bảo quản, quản lý đúng quy định, phục vụ công tác xác minh và xác định danh tính liệt sĩ.

Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin; tăng cường thu thập, kết nối, đối chiếu và xác minh các nguồn tin liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ hy sinh trên địa bàn, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đại biểu dự buổi triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại ấp Lạc An 3, xã Thường Tân.

Theo thông tin ban đầu, tại khu mộ tập thể ở ấp Lạc An 3 xác định có năm hài cốt liệt sĩ, trong đó hai liệt sĩ đã có thông tin, ba liệt sĩ còn lại chưa xác định được danh tính. Việc tổ chức tìm kiếm, quy tập nhằm đưa hài cốt các liệt sĩ về nơi an nghỉ trang trọng, đồng thời tạo cơ sở phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với thân nhân liệt sĩ theo quy định.

Hoạt động tìm kiếm, quy tập không chỉ thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, mà còn góp phần đáp ứng nguyện vọng chính đáng của thân nhân, gia đình liệt sĩ, tiếp tục lan tỏa truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc.

Theo Bộ Tư lệnh TPHCM, khu mộ tập thể ở ấp Lạc An 3 có năm hài cốt liệt sĩ. (﻿Ảnh: Bộ Tư lệnh TPHCM)