Khai quật 12 ngôi mộ liệt sĩ, đưa hài cốt về nghĩa trang ở tỉnh Lâm Đồng để tìm thân nhân

Khai quật 12 ngôi mộ liệt sỹ, giám định ADN để tìm thân nhân

Trong ngày, lực lượng chức năng và đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện công tác khai quật 12 ngôi mộ trên một cách chu đáo, tỉ mỉ.

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng khai quật 12 ngôi mộ liệt sĩ, giám định ADN để tìm thân nhân... Ảnh: PV

Đồng thời, tổ chức lấy mẫu, số hóa hồ sơ, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ cho ngành chức năng giám định ADN để tìm thân nhân cho các liệt sĩ.

Lực lượng chức năng đã quy tập và đưa hài cốt 12 ngôi mộ liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Thuận ở xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng.

Trong ngày, lực lượng chức năng cũng hoàn trả mặt bằng mộ liệt sĩ sau khi khai quật, lấy mẫu về trạng thái ban đầu…

Lực lượng chức năng đã quy tập và đưa hài cốt 12 ngôi mộ liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Thuận ở xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: PV

Theo ghi nhận, trong ngày 22/7, có hàng trăm người gồm lực lượng chức năng và nhiều người dân, thân nhân đã đến hiện trường chứng kiến, theo dõi lực lượng chức năng khai quật 12 ngôi mộ liệt sĩ trên.

Ai cũng hy vọng sẽ có kết quả ADN sớm để các liệt sĩ về trong vòng tay người thân sau mấy mươi năm nằm trong lòng đất…

Trong thời gian khai quật 12 ngôi mộ liệt sĩ trên, Công an xã Hòa Thắng, Ban CHQS xã Hòa Thắng và lực lượng chức năng đã triển khai kế hoạch bảo đảm an toàn trong suốt quá trình lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại thôn Hồng Chính. Cùng với đó là phân công lực lượng tham gia phục vụ khai quật và bảo vệ mẫu hài cốt liệt sĩ theo đúng quy định pháp luật.

Nhiều liệt sỹ hy sinh trong thời kháng chiến

Trước đó, ngày 21/7, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Thắng tổ chức Hội nghị kết luận thông tin về mộ liệt sĩ tại khu vực đất rẫy thuộc thôn Hồng Chính, xã Hòa Thắng.

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng khai quật 12 ngôi mộ liệt sĩ, giám định ADN để tìm thân nhân... Ảnh: PV

Tham dự hội nghị có Thượng tá Trần Thanh Sơn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng, đại diện Sở Nội vụ, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 5 - Phan Thiết và lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, lấy mẫu, số hóa cùng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện lãnh đạo xã Hòa Thắng và các nhân chứng lịch sử cung cấp thông tin về 12 hài cốt liệt sĩ tại khu vực đất rẫy thôn Hồng Chính.

Nhân chứng và người dân địa phương xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng đến chứng kiến lực lượng chức năng khai quật 12 ngôi mộ liệt sĩ, giám định ADN để tìm thân nhân... Ảnh: PV

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và xác minh, cơ quan chức năng xác định trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, khu căn cứ xã Hòa Thắng (thuộc thôn Hồng Chính cũ) đóng tại Gò Cà đã nhiều lần bị quân Mỹ - ngụy tổ chức càn quét, khiến 47 người hy sinh, trong đó có cả trẻ em và người dân thường.

Năm 1976, địa phương tổ chức cất bốc, di dời số mộ này ra khỏi khu căn cứ đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Thuận và bàn giao cho gia đình quản lý. Còn 12 mộ chưa có thân nhân tới nhận nên được đưa về an táng tại Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Hòa Thắng.

Khuu vực khai quật 12 ngôi mộ liệt sĩ ở xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: PV

Sau đó, vào tháng 5/1993, khi xây dựng, chỉnh trang lại đài tưởng niệm, số mộ trên được di dời đến khu vực đất rẫy thôn Hồng Chính cải táng.

Thống nhất theo yêu cầu của địa phương và nhân chứng lịch sử, Thượng tá Trần Thanh Sơn đề nghị lực lượng tìm kiếm, quy tập khai quật 12 mộ liệt sĩ đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Thuận ở xã Hồng Sơn.

Đồng thời, lấy mẫu giám định ADN tìm thân nhân 12 mộ liệt sĩ trên.