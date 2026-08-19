Tàu dầu Hy Lạp bị tấn công ở Biển Đen sau khi cập trạm trung chuyển có liên kết với Mỹ

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Bloomberg dẫn các nguồn thạo tin cho biết, tàu Skiros thuộc lớp Suezmax - có khả năng chở khoảng 1 triệu thùng dầu - đã bị tấn công hôm 16-8 sau khi nhận hàng tại trạm trung chuyển của Tập đoàn Đường ống Caspian (CPC) gần cảng Novorossiysk của Nga.

Theo hãng tin này, tàu đang chở dầu có nguồn gốc từ Nga. Đơn vị quản lý tàu có trụ sở tại Athens (Hy Lạp) cho biết không có thương vong hay sự cố ô nhiễm nào xảy ra sau vụ tấn công, nhưng từ chối bình luận thêm.

Một phát ngôn viên của Bộ Tổng tham mưu Ukraine nói với Bloomberg rằng ông “không có dữ liệu để bình luận về vấn đề này”.

Sự việc này tiếp nối chuỗi các cuộc tấn công của Ukraine trong nhiều tháng qua nhắm vào cơ sở hạ tầng của CPC và các tàu chở dầu hoạt động gần Novorossiysk. Tập đoàn này chủ yếu vận chuyển dầu thô của Kazakhstan qua lãnh thổ Nga đến Biển Đen, với các cổ đông bao gồm những hãng dầu khí của Mỹ như Chevron và ExxonMobil.

Những cuộc tấn công liên tiếp vào tháng trước đã làm gián đoạn hoạt động bốc xếp dầu của CPC và buộc các nhà sản xuất Kazakhstan phải cắt giảm sản lượng.

Theo tờ Financial Times, trong cuộc điện đàm ngày 31-7, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã gây sức ép với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky yêu cầu Kiev ngừng nhắm mục tiêu vào các tàu có liên kết với CPC. Ông Vance đồng thời cảnh báo rằng các cuộc tấn công này gây tổn hại đến lợi ích thương mại của Mỹ và gây bất ổn cho thị trường dầu mỏ.

Ông Zelensky đã chấp nhận các đề nghị này và sau đó hủy bỏ những cuộc tấn công nhắm vào tàu thuyền gần trạm trung chuyển CPC, với điều kiện các tàu đó không nằm trong danh sách trừng phạt của Ukraine hoặc không chở hàng hóa của Nga.

Vụ việc hôm 16-8 đánh dấu cuộc tấn công đầu tiên nhắm vào một tàu cập trạm trung chuyển CPC sau khoảng thời gian tạm lắng kéo dài gần 3 tuần.

Nga đã lên án các vụ tấn công trước đó nhắm vào tàu chở dầu ở Biển Đen, coi đó là “hành động khủng bố” chống lại hoạt động vận tải biển dân sự. Kazakhstan cũng phản đối các cuộc tấn công ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của CPC, mô tả đây là mối đe dọa không thể chấp nhận được đối với lợi ích kinh tế của nước này cũng như nguồn cung năng lượng toàn cầu.