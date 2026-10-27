Ghé quán cơm bình dân, tài xế bức xúc vì nửa con gà giá 300.000 đồng

Nửa con gà luộc giá 300.000 đồng, tài xế bức xúc

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền bài đăng kèm video, hình ảnh phản ánh một quán cơm trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, thuộc xã Nghĩa Giang (tỉnh Quảng Ngãi), bị khách tố "chặt chém". Vụ việc thu hút nhiều bình luận về giá các món ăn trong bữa cơm được tính 640.000 đồng, đặc biệt là phần gà luộc được tính 300.000 đồng.

Theo nội dung phản ánh, nhóm khách ghé quán ăn cơm bình dân nhưng khi thanh toán lại nhận được mức giá cao hơn dự tính Cho rằng số tiền không tương xứng với các món ăn, khách phản ứng và xảy ra tranh cãi với nhân viên quán.

Trao đổi về vụ việc, ông Nguyễn Văn Đức, tài xế phản ánh sự việc cho biết, hôm đó ông lái xe từ miền Bắc vào, di chuyển trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Khi rẽ xuống đường dẫn cao tốc, ông ghé quán cơm Bà Chín để ăn uống.

Quán cơm Bà Chín thuộc xã Nghĩa Giang (tỉnh Quảng Ngãi).

Đoàn có 4 người, trong đó có một cụ già và một trẻ em, khi vào quán, ông hỏi cơm bình dân và gọi các món gồm nửa con gà luộc, một đĩa rau lang luộc, một đĩa thịt kho trứng, một tô canh cải và một tô cơm.

Tài xế này cho biết, quán không niêm yết giá các món ăn, nhân viên cũng không thông báo giá khi ông gọi món. Vì vậy, ông không biết trước số tiền phải thanh toán cho bữa ăn.

Kết thúc bữa ăn, ông Đức bất ngờ khi nhân viên thông báo tổng số tiền là 640.000 đồng. Trong đó, nửa con gà luộc được tính 300.000 đồng, đĩa thịt kho trứng 150.000 đồng, rau lang luộc 60.000 đồng, canh cải thịt 80.000 đồng và cơm 50.000 đồng.

Cho rằng mức giá này quá cao đối với một bữa cơm bình dân, ông Đức phản ứng với nhân viên quán. Hai bên sau đó xảy ra tranh cãi về giá tiền và cách phục vụ.

Theo lời tài xế, sau khi khách phản ứng, nhân viên đồng ý giảm giá phần gà luộc từ 300.000 đồng xuống còn 250.000 đồng. Tổng tiền bữa ăn vì vậy giảm xuống 590.000 đồng. Tuy nhiên, điều khiến ông Đức bức xúc không chỉ là số tiền phải trả mà còn là thái độ ứng xử trong lúc hai bên bất đồng.

Hóa đơn giá nửa con gà luộc có giá 300.000 đồng.

Ông Đức cho rằng, mình bị xúc phạm khi thắc mắc về giá các món ăn. "Chúng tôi lái xe chỉ mong được ăn bữa bình dân và được tôn trọng. Xưa giờ Quảng Ngãi luôn là vùng đất rất hiếu khách mà lần này tôi bị họ chửi quá, Quảng Ngãi làm tôi rất buồn", ông Đức nói.

Theo ông Đức, việc không được thông báo giá trước khi ăn, rồi phát sinh tranh cãi khi thanh toán khiến chuyến dừng chân tại quán để lại trải nghiệm không vui.

Chủ quán lý giải giá gà, gửi lời xin lỗi khách

Liên quan vụ việc, bà Trần Thị Minh Trinh, chủ quán cơm Bà Chín (xã Nghĩa Giang) cho rằng, diễn biến thực tế không hoàn toàn giống những gì đang được chia sẻ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, bà Trinh thừa nhận nhân viên quán không thông báo giá các món ăn cho nhóm khách trước khi phục vụ.

Giải thích về phần gà luộc được tính 300.000 đồng, bà Trinh cho biết, quán bán hai loại gà, một loại giá 400.000 đồng/con và loại còn lại giá 500.000 đồng/con. Nhóm ông Đức gọi loại gà kiến có giá 500.000 đồng/con.

Hóa đơn tính tiền khiến ông Đức phản ứng và cho rằng quán cơm "chặt chém".

“Khách gọi nửa con gà nhưng yêu cầu bỏ thêm cho đầy dĩa nên nhân viên đã bỏ thêm. Thực tế gà chúng tôi bán giá 250 nghìn đồng/nửa con. Do bỏ thêm nên nhân viên tính tiền 300 nghìn đồng/nửa con gà", bà Trinh nói.

Theo chủ quán, việc tính 300.000 đồng cho phần gà xuất phát từ yêu cầu tăng khẩu phần của khách, không phải giá bán thông thường của nửa con gà kiến.

Đối với những món ăn còn lại, bà Trinh cho biết quán đã áp dụng mức giá này từ lâu. Theo bà, mỗi ngày quán phục vụ nhiều đoàn khách và trước đó chưa ghi nhận phản ánh về giá bán. Chủ quán cũng cho rằng giá nguyên liệu đầu vào liên tục tăng.

Sau khi nhóm khách phản ứng, phía quán cơm đã giảm giá nửa con gà xuống còn 250.000 đồng.

Bà Trinh cho hay thời điểm xảy ra tranh cãi, bà không có mặt tại quán. Sau khi nhân viên gọi điện thông báo khách phản ứng vì cho rằng bị tính giá cao, bà đã yêu cầu điều chỉnh tiền phần gà xuống còn 250.000 đồng.

"Mình chấp nhận như vậy để cho xong chuyện, nếu tôi ở đó thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn, do hai bên không hiểu nhau dẫn đến câu chuyện như vậy. Dù thế, tôi vẫn muốn gửi lời xin lỗi đến vị khách vì những trải nghiệm không hay này", bà Trinh nói.

Lãnh đạo UBND xã Nghĩa Giang cho biết địa phương đã tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan quán cơm Bà Chín, đồng thời chuyển phòng chuyên môn xác minh vụ việc và sẽ cung cấp thông tin cho báo chí khi có kết quả.