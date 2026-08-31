Kết quả kiểm tra ma túy, nồng độ cồn tài xế xe khách bị lật ở Gia Lai

Sáng 31/8, thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai cho biết, kết quả kiểm tra nhanh đối với tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long (SN 1993, trú tại phường An Khê, tỉnh Gia Lai) cho thấy người này không vi phạm nồng độ cồn và âm tính với ma túy.

Tài xế Long là người lái xe khách giường nằm của nhà xe Việt Tân Phát gặp tai nạn vào rạng sáng cùng ngày trên tuyến tránh phía Đông, tỉnh Gia Lai.

Khu vực bị tai nạn trời đang có mưa (ảnh: Chí Dũng)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h50 cùng ngày, xe khách giường nằm hiệu Thaco Mobihome màu xanh - cam, biển kiểm soát 50E-449.17, đang đi trên tuyến tránh phía Đông (theo hướng từ ngã ba Hàm Rồng đi xã Đắk Đoa) thì gặp nạn và bị lật. Lúc đó trên xe có 33 người.

Vụ tai nạn khiến ít nhất 1 người tử vong, hơn 20 người bị thương được đưa đến các cơ sở y tế cấp cứu, điều trị.

Theo hồ sơ, tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long có giấy phép lái xe hạng D do Cục Cảnh sát giao thông cấp ngày 1/7/2025, có giá trị đến ngày 1/7/2030.

Chiếc xe khách được cẩu lên. (Ảnh: L.K)

Chiếc xe khách gặp nạn được sản xuất năm 2025, có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp ngày 11/12/2025, có giá trị đến ngày 10/12/2027.

Ghi nhận tại hiện trường, thời điểm xảy ra vụ tai nạn trời mưa, có sương mù, mặt đường ướt.

Chiếc xe khách bị lật nằm bên taluy, phần thân xe nghiêng xuống khu vực đất trồng cây. Nhiều mảnh vỡ và vật dụng của hành khách nằm xung quanh khu vực xe gặp nạn.

Lực lượng chức năng nhanh chóng tổ chức cứu hộ, đưa người bị thương đi cấp cứu và bảo vệ hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Một xe cẩu cũng được huy động đến hiện trường để hỗ trợ đưa chiếc xe khách ra khỏi khu vực taluy.

Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.