Toàn cảnh dự án chống ngập 10.000 tỷ sắp được giải cứu

Dự án giải quyết ngập do triều có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) được xem là giải pháp trọng điểm của TP.HCM, giúp bảo vệ khoảng 6,5 triệu dân trên diện tích 570 km² khỏi triều cường.

Dù đã đạt hơn 90% tổng khối lượng, dự án đã phải tạm dừng thi công từ tháng 11/2020 đến nay. Việc đình trệ kéo dài khiến mỗi ngày phát sinh khoản lãi vay lên tới 1,73 tỷ đồng. Phía nhà đầu tư cam kết sẽ hoàn thành dự án trong 12 tháng nếu mọi vướng mắc được giải quyết.

Dự án ngăn triều tại TPHCM bao gồm 6 cống: Cây Khô, Mương Chuối, Phú Xuân (xã Nhà Bè), Bến Nghé (phường Sài Gòn), Tân Thuận (phường Tân Thuận), Phú Định (phường Phú Định).

Siêu dự án chống ngập của TPHCM, khởi công từ năm 2016 với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2018, nhưng đến nay vẫn chưa thể hoàn tất. Dự án đã bị tạm ngừng thi công nhiều lần, dù tiến độ đã đạt hơn 90%.

Theo ghi nhận tại cống ngăn triều Mương Chuối, các hạng mục đã đạt 96% khối lượng nhưng đã ngừng thi công nhiều năm. Khu vực xung quanh cống cỏ cây mọc um tùm.

Cống Phú Xuân đã lắp 2 cửa van nặng 212 tấn vào tháng 8/2020, nhưng sau đó cũng ngừng thi công.

Giữa năm 2018, chủ đầu tư thông báo tạm ngừng thi công khi đã hoàn thành khoảng 70% tiến độ do chưa được chính quyền thành phố ký xác nhận báo cáo thanh toán giải ngân.

Bên trong dự án cống ngăn triều Phú Xuân, các hạng mục thi công còn dang dở và ngổn ngang.

Người dân sống cạnh dự án cho hay vài năm trước, dự án thi công rất rầm rộ nhưng chỉ được vài năm thì phải tạm ngưng cho đến nay.

Cống ngăn triều Tân Thuận, công trình đã thi công được hơn 93% khối lượng nhưng vẫn "đắp chiếu" trong nhiều năm qua.

Nhiều hạng mục bị rỉ sét do "đắp chiếu" lâu ngày.

Trụ, ống, vật liệu xây dựng nằm ngổn ngang, chất thành đống bên trong dự án.

Cống ngăn triều Tân Thuận sau khi hoàn thành sẽ giải quyết tình trạng ngập do triều cường tại khu vực hai bên kênh Tẻ, nhất là trên đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận) thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng.

Dự án cống ngăn triều Bến Nghé (phường Sài Gòn) nằm ngay trung tâm TPHCM. Công trình được lắp cửa van nặng 434 tấn, hình vòng cung chìm 40m để hài hòa không gian xung quanh.

Dự án cống ngăn triều gần 10.000 tỷ đồng là công trình được kỳ vọng sẽ kiểm soát ngập do triều cường và biến đổi khí hậu cho khu vực rộng khoảng 570km², bao gồm trung tâm TPHCM và các vùng trũng ven sông Sài Gòn. Qua đó, dự án sẽ trực tiếp góp phần bảo vệ an toàn cho khoảng 6,5 triệu người dân sinh sống tại khu vực nội thành và vùng ven, đồng thời tạo điều kiện ổn định phát triển kinh tế - xã hội, giảm thiểu thiệt hại do ngập lụt gây ra.