Kênh 15 tỷ ở Đắk Lắk xây xong bỏ hoang hơn 10 năm, nay đề xuất chi 50 tỷ lấp bỏ

Tuyến kênh D3 dài khoảng 1,49km, được xây dựng từ năm 2012, đi qua các khu vực Kla, Krái A và thôn 9B (nay thuộc xã Ea Kly). Công trình do UBND huyện Krông Pắk (cũ) làm chủ đầu tư, thuộc hệ thống kênh tưới nhánh đông của hồ chứa nước Krông Búk Hạ, với tổng kinh phí khoảng 15 tỷ đồng.

Dù đã thực hiện đền bù, di dời 42 hộ dân để thực hiện dự án, tuyến kênh này không phát huy hiệu quả sau khi hoàn thành. Nhiều đoạn kênh có cao trình thấp hơn mặt ruộng, không thể dẫn nước tự chảy, buộc người dân phải bơm nước nếu muốn sử dụng, làm mất ý nghĩa của công trình thủy lợi. Nay, UBND xã Ea Kly đề xuất hai phương án xử lý với tổng kinh phí khoảng 50 tỷ đồng. Một là san lấp, trả lại hiện trạng ban đầu; hai là xây dựng hệ thống kè chống sạt lở hai bên bờ kênh.

Đáng nói, ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, dự án đã vấp phải cảnh báo. Năm 2011, đơn vị tư vấn đã đề nghị chưa nên triển khai do không hiệu quả. Đến năm 2013, cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục đề nghị dừng thi công vì địa hình phức tạp, suất đầu tư cao, khó đảm bảo hiệu quả. Tuy nhiên, thời điểm đó, lãnh đạo UBND huyện Krông Pắk vẫn khẳng định việc đầu tư là cần thiết và sẽ phát huy hiệu quả lâu dài.

Theo báo cáo của UBND xã Ea Kly, ngoài bất cập về thiết kế, địa chất khu vực phức tạp khiến kênh bị sạt lở, bồi lấp, tắc nghẽn dòng chảy. Hiện nhiều đoạn kênh sâu từ 1 đến 10m so với mặt đất tự nhiên, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt trong mùa mưa lũ.

Trong đợt mưa lũ gần đây, tình trạng sạt lở diễn biến nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến nhà ở của người dân.

Tại khu vực buôn Krái A, đất sạt lấn sát thềm nhà một hộ dân, chính quyền phải yêu cầu di dời khẩn cấp.

Theo UBND xã Ea Kly, dù đã nhiều lần báo cáo về tình trạng công trình không hiệu quả và nguy cơ mất an toàn, đến nay vẫn chưa được xử lý triệt để. Đáng chú ý, năm 2020, địa phương từng chi khoảng 850 triệu đồng để sửa chữa, gia cố nhưng các hạng mục tiếp tục bị lún, trượt, không khắc phục được tình trạng ban đầu.

Theo ghi nhận hiện trạng, nhiều điểm hư hỏng của kênh sửa chữa, đặc biệt là các đoạn mái kênh gia cố bằng rọ đá bị sụt lún, trượt xuống đáy kênh.

Nhiều người dân cho rằng, việc một công trình 15 tỷ đồng không sử dụng được, nay có thể phải chi thêm 50 tỷ để xử lý đang đặt ra nhiều vấn đề về hiệu quả đầu tư và trách nhiệm liên quan.