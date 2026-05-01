Lộ diện tuyến kênh gần 8km giúp giảm ngập, bổ cập nước sông Tô Lịch

Dự án cải tạo tuyến kênh Thụy Phương bổ cập nước cho sông Tô Lịch và hỗ trợ tiêu thoát nước khu vực phía Bắc Hà Nội được UBND TP Hà Nội phê duyệt ngày 9/2/2026, với tổng mức đầu tư hơn 920 tỷ đồng.

Công trình được triển khai theo cơ chế khẩn cấp nhằm giải quyết tình trạng úng ngập tại nhiều khu đô thị như Resco, Ecohome, khu Ngoại giao đoàn, Tây Hồ Tây, Ciputra, đồng thời cải thiện dòng chảy của sông Tô Lịch.

Dọc tuyến kênh từ khu vực trạm bơm Thụy Phương đến các trục đường Phạm Văn Đồng, Võ Chí Công, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Trên công trường, nhiều mũi thi công hoạt động liên tục, máy móc vận hành với cường độ cao.

Để đảm bảo tiến độ, các đơn vị tổ chức thi công theo nhiều ca, làm việc cả ban đêm. Hiện có khoảng 25 mũi thi công với hơn 500 cán bộ, kỹ sư và công nhân. Các hạng mục được triển khai đồng thời gồm gia cố bờ kênh bằng cừ, xử lý nền và lòng kênh, thi công kết cấu đáy, lắp đặt hệ thống cống hộp.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội, đến gần cuối tháng 4/2026, tổng tiến độ dự án đạt khoảng 70% khối lượng hợp đồng.

Cụ thể, đoạn kênh từ Thụy Phương đến đường Phạm Văn Đồng dài 3,56km đã hoàn thành hơn 85% khối lượng ép cừ. Hạng mục cống hộp kênh hở đạt khoảng 60%.

Với tuyến cống từ Hoàng Minh Thảo, Võ Chí Công đến sông Tô Lịch dài 3,96km, các phần việc cũng đang được triển khai đồng loạt. Đoạn Hoàng Minh Thảo đạt trên 70% khối lượng ép cừ, cống hộp đạt hơn 55%. Đoạn Võ Chí Công đạt trên 55% ép cừ và khoảng 45% cống hộp đúc sẵn. Công tác khoan kích ngầm đang được thực hiện để đảm bảo tiến độ chung.

Ở hạng mục trạm bơm Thụy Phương, nhà thầu đã hoàn thành phần ép cừ biện pháp, hiện triển khai đào đất, thi công cống hộp, cống qua đê, cống chuyển tiếp và bể xả. Khu vực nhà trạm cũng đang được triển khai song song.

Theo kế hoạch, toàn bộ dự án hoàn thành trước ngày 31/5/2026.

Khi hoàn thành, hệ thống kênh Thụy Phương được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tình trạng ngập úng tại khu vực. Đồng thời, việc bổ sung nguồn nước từ sông Hồng thông qua tuyến kênh sẽ góp phần cải thiện dòng chảy, từng bước nâng cao chất lượng môi trường nước của sông Tô Lịch.