Hai cây cầu 'chờ sập' ở Ninh Bình

Cầu sắt bắc qua kênh Quần Liêu vốn chỉ là công trình tạm, được lắp dựng vào năm 2004 bằng giàn thép đã qua sử dụng, không có hồ sơ thiết kế. Song trong nhiều năm, cây cầu này lại đóng vai trò huyết mạch, phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân hai bên bờ kênh. Sau hơn 20 năm khai thác, công trình gần như không được duy tu, bảo dưỡng. Đến năm 2022, do không còn bảo đảm an toàn, cầu đã bị cơ quan chức năng cấm lưu thông...

Ghi nhận thực tế của PV cho thấy toàn bộ kết cấu cầu hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Các hạng mục thép hoen gỉ nặng, nhiều vị trí dầm chủ xuất hiện tượng đứt gãy kết cấu. Các thanh liên kết bị xô lệch, biến dạng, không còn giữ được trạng thái ổn định ban đầu. Phần mố cầu bị sạt lở, nền đất đá xung quanh có dấu hiệu mất liên kết, tiềm ẩn nguy cơ sụp đổ. Mặt cầu từng được láng nhựa nay bong tróc gần như hoàn toàn, kết cấu bị võng, tĩnh không không còn đáp ứng quy chuẩn, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động giao thông đường thủy qua kênh.

Dù hai đầu cầu đã được hàn rào chắn, nhưng theo phản ánh của người dân, tình trạng “phá rào” vẫn diễn ra. Vì quãng đường đi vòng xa, không ít người vẫn liều mình trèo qua cầu để rút ngắn thời gian di chuyển. Ông Vũ Công Hoàn (xóm 6, thôn Quần Liêu) cho biết: “Đây là lối đi quen thuộc của người dân hai bên bờ kênh, nhu cầu đi lại rất lớn. Từ khi cầu bị cấm, chúng tôi phải đi vòng xa, rất bất tiện. Mong cơ quan chức năng sớm có phương án sửa chữa hoặc xây dựng cầu mới, đồng thời tháo dỡ cầu cũ để tránh nguy hiểm”.

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Sơn, địa phương đã báo cáo hiện trạng và đề xuất phương án xử lý lên cấp trên. Sau khi có ý kiến chuyên môn, xã sẽ thuê đơn vị tư vấn đánh giá mức độ an toàn và giá trị còn lại của công trình để làm cơ sở xem xét phương án tháo dỡ.

Không chỉ cầu Quần Liêu, cầu Rộc bắc qua sông Chanh (phường Trường Thi) cũng đang trong tình trạng xuống cấp đáng báo động. Được xây dựng từ những năm 1970, cầu có chiều dài khoảng 20 m, rộng chỉ 2 m, là tuyến kết nối quan trọng giữa khu vực dân cư với các trục giao thông chính như tỉnh lộ 485B và Quốc lộ 10. Sau hơn 50 năm sử dụng, nhiều hạng mục của cầu đã hư hỏng nặng. Lan can sắt hai bên hoen gỉ, cong vênh, thậm chí gãy đổ ở một số vị trí. Phần dầm cầu xuất hiện nhiều vết nứt, sụt mẻ, các trụ bê tông phía dưới có dấu hiệu nghiêng lệch, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ông Vũ Văn Tuấn (phường Trường Thi) chia sẻ: “Mỗi lần đi qua cầu là một lần lo. Nhưng nếu không đi thì phải vòng xa, nên người dân vẫn buộc phải qua lại hàng ngày. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị sửa chữa nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm”.

Theo ông Đỗ Quang Lưu, Chủ tịch UBND phường Trường Thi, mặc dù cầu Rộc đã xuống cấp, song gần đó đã có cầu mới thay thế, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Trong thời gian tới, địa phương đề xuất đưa dự án cải tạo cầu Rộc vào kế hoạch đầu tư công của tỉnh. Thực trạng hai cây cầu xuống cấp nghiêm trọng nhưng vẫn tồn tại và việc một số người dân “vượt rào” sử dụng cho thấy nguy cơ mất an toàn luôn hiện hữu. Không chỉ là câu chuyện hạ tầng, đây còn là bài toán về quản lý, tổ chức giao thông và đảm bảo an toàn cho người dân.