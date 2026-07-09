Kẻ phá hoại bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn lĩnh án

Ngày 9/7, TAND khu vực 2 - Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hồ Văn Phương Tâm (SN 1983, trú phường Kim Long, TP Huế) về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Theo cáo trạng, khoảng 11h55 ngày 24/5/2025, Tâm mua vé vào tham quan Đại nội Huế. Khi đến điện Thái Hòa, bị cáo leo qua hàng rào bảo vệ, ngồi lên ngai vua triều Nguyễn rồi dùng tay bẻ gãy phần tựa phía trước bên trái, tiếp tục đập phá khiến bộ phận này vỡ thành nhiều mảnh.

Khoảng 15 phút sau, lực lượng bảo vệ khống chế, bắt giữ Tâm và bàn giao cho cơ quan công an xử lý.

Hồ Văn Phương Tâm tại phiên tòa.

Kết quả định giá xác định chi phí tối thiểu để khôi phục phần hiện vật bị hư hỏng là hơn 173,2 triệu đồng. Hội đồng định giá đồng thời khẳng định những tổn thất về giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần đối với bảo vật quốc gia là không thể định lượng bằng tiền.

Quá trình điều tra xác định, tại thời điểm gây án, Tâm bị rối loạn tâm thần nặng do sử dụng Methamphetamine trong thời gian dài, dẫn đến mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Tuy nhiên, theo quy định của Bộ luật Hình sự, việc mất khả năng nhận thức là hậu quả của hành vi tự sử dụng trái phép chất ma túy nên bị cáo vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. Sau thời gian điều trị bắt buộc, kết luận giám định xác định bị cáo chỉ còn hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo xâm phạm tài sản là bảo vật quốc gia, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác bảo tồn di sản văn hóa dân tộc. Mặc dù bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, song cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.

HĐXX tuyên phạt Hồ Văn Phương Tâm 3 năm 6 tháng tù.