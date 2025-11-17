Huế bước vào đợt lũ thứ tư liên tiếp, còi hú cảnh báo vang khắp thành phố

Sáng 17/11, mưa lớn trên diện rộng khiến lũ trên các sông ở TP Huế dâng nhanh, nhiều khu vực trũng thấp như phường An Cựu, Vỹ Dạ, Thuận Hóa, Hóa Châu bị ngập trở lại, người dân hối hả di dời tài sản, đưa ô tô và xe máy lên nơi cao.

Hệ thống còi hú cảnh báo thiên tai trên địa bàn TP Huế đồng loạt kích hoạt, phát tín hiệu khẩn cấp khi mực nước trên sông Hương và sông Bồ vượt ngưỡng báo động.

Nhiều khu vực tại TP Huế bị ngập sáng 17/11. Ảnh: N.D

Theo Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu (Sở NN&MT TP Huế), từ tối 15 đến 6h ngày 17/11, Huế có mưa to đến rất to. Lượng mưa tại vùng đồng bằng phổ biến 100–200mm, vùng núi 400–550mm; một số nơi cao hơn như Bình Điền 605mm, Hồng Thái (A Lưới) 612mm.

Mực nước sông Hương tại trạm Kim Long ghi nhận 2,64m trên báo động 2 là 0,64m. Sông Bồ tại trạm Phú Ốc đạt 4,91m, trên báo động 3 là 0,41m.

Khu vực bên bờ sông Như Ý nước dâng cao. Ảnh: N.D

Người dân hối hả di dời tài sản, đưa ô tô và xe máy lên nơi cao. Ảnh: N.D

Do mực nước các sông đang lên nhanh, nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên, Sở GD-ĐT TP Huế thông báo cho học sinh các trường trên địa bàn thành phố nghỉ học trong ngày 17/11. Đối với các khu vực không bị ảnh hưởng bởi lũ, các trường tổ chức dạy và học bình thường.

Dự báo từ sáng 17/11 đến sáng 19/11, Huế tiếp tục có mưa to đến rất to; tổng lượng mưa vùng đồng bằng 150–300mm, có nơi trên 400mm; vùng núi 200–400mm, có nơi trên 500mm.

Để ứng phó mưa lũ, TP Huế đã huy động hơn 5.900 cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; 2.000 cán bộ Công an; 400 cán bộ Biên phòng cùng phương tiện cứu hộ. Các hệ thống thông tin cảnh báo mưa lũ được kích hoạt để cập nhật liên tục cho người dân.

Thành phố cũng chuẩn bị nguồn dự trữ lớn gồm 20 tấn gạo, 4.000 thùng mì, 100.000 chai nước uống… phục vụ công tác phòng chống và ứng phó mưa lũ.

Một tuyến đường ở xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị nước chảy xiết, phương tiện không thể di chuyển. Ảnh: G.X

Tại tỉnh Quảng Trị, trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Văn Đạt – Chủ tịch UBND xã Hướng Hiệp cho biết, nước từ thượng nguồn sông Đakrông đổ về khiến 4 thôn bị ngập, có nơi sâu khoảng 1m. Lúa mới được thu hoạch để dưới nhà sàn bị ướt, một số gia súc bị lũ cuốn trôi.

Xã đang khẩn trương di dời các hộ dân vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, đồng thời chốt chặn các ngầm tràn, triển khai nghiêm phương châm 4 tại chỗ.

Thôn Hà Lộc nước ngập sâu. Ảnh: G.X

Tại thôn Hà Lộc, xã Nam Hải Hăng, nước ngập sâu tràn vào nhà dân. Chị Nguyễn Thị Hải (người dân địa phương) cho biết từ khuya 16/11 nước bắt đầu dâng cao, nhiều nơi ngập sâu hơn 1m.

Hiện nước sông Thạch Hãn dâng cao, người dân chủ động kê tài sản lên cao để tránh ngập.