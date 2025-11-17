Huế cảnh báo mưa lũ, học sinh nghỉ học ngày 17/11, trừ khu vực không bị ảnh hưởng

Sáng 17/11, Văn phòng UBND TP Huế cho biết, Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có thông báo cho học sinh trên địa bàn thành phố nghỉ học trong hôm nay (17/11) để bảo đảm an toàn, khi mực nước lũ trên các sông tiếp tục dâng.

Ngoài ra, đối với các khu vực không bị ảnh hưởng vẫn tổ chức dạy học bình thường.

Vùng hạ du sông Bồ thuộc thôn Xuân Tùy (xã Đan Điền) bị ngập lụt sáng 17/11.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự TP Huế, lúc 5h ngày 17/11, mực nước sông Hương tại Kim Long đạt 2,48m, cao hơn báo động 2 là 0,48m; sông Bồ tại Phú Ốc ở mức 4,79m, trên báo động 3 là 0,29m.

Mưa ở thượng nguồn lưu vực sông Hương đang giảm, nhưng Đài KTTV TP Huế dự báo lượng mưa sẽ tăng trở lại trong trưa, chiều và đêm nay. Mực nước sông Hương có khả năng lên xấp xỉ mức báo động 3 (báo động 3 là 3,5m).

Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự đề nghị các cơ quan, tổ chức và người dân đưa phương tiện, ôtô đến nơi an toàn, chủ động bảo vệ tài sản và phòng tránh lũ.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế, từ chiều 16/11 đến chiều 18/11, địa bàn tiếp tục có mưa to đến rất to. Lượng mưa ở đồng bằng phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm; vùng núi 200-400mm, có nơi trên 500mm.

Các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn được đánh giá đảm bảo an toàn. Hiện dung tích các hồ chứa thủy lợi đạt khoảng 70-80% so với mực nước dâng bình thường và đã có phương án vận hành chủ động, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du theo các kịch bản mưa lớn.