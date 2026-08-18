Bắt 'giang hồ mạng' Tế Điên

Sáng 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát hình sự) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thùy (biệt danh Tế Điên, SN 1976, trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", quy định tại khoản 2, Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan công an, từ năm 1988 đến năm 2020, Nguyễn Văn Thùy có 8 tiền án, tiền sự về các tội "Trộm cắp tài sản", "Cướp giật tài sản", "Cố ý gây thương tích", "Tàng trữ trái phép chất ma túy", "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ vũ khí thô sơ". Thùy từng chấp hành án tại các trại giam của Bộ Công an và Trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình, trong đó có thời gian tại Trại giam Ninh Khánh từ ngày 20/1/1996 đến 12/7/1997.

Đối tượng Nguyễn Văn Thùy (biệt danh Tế Điên). Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình

Sau khi mãn hạn tù, Thùy thường xuyên đăng video, livestream trên tài khoản Facebook "Tế Điên Official", kể về thời gian chấp hành án tại các trại giam. Trong livestream ngày 11/7/2022, kéo dài 1 giờ 20 phút 42 giây, Thùy đưa ra nhiều thông tin xuyên tạc, sai sự thật về những ngày chấp hành án tại Trại giam Ninh Khánh. Nội dung này thu hút 37.900 lượt xem và hơn 1.000 lượt bình luận, lượt thích, thả tim và chia sẻ tính đến ngày 16/4/2023.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an làm việc với các cá nhân, đơn vị liên quan để xác minh và xác định những thông tin Thùy lan truyền về Trại giam Ninh Khánh là bịa đặt, sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của cán bộ quản giáo và Ban Giám thị trại giam; gây dư luận tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh cơ quan chức năng và tình hình an ninh, trật tự trên không gian mạng.

Mặc dù được cơ quan chức năng giải thích, hướng dẫn thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định, Thùy vẫn tiếp tục livestream, phát tán nhiều thông tin mang tính quy kết, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Thùy thừa nhận những phát ngôn trên mạng xã hội về thời gian chấp hành án tại Trại giam Ninh Khánh là thông tin xuyên tạc, không đúng sự thật.