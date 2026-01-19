Hôm nay Đại hội Đảng XIV bắt đầu ngày làm việc đầu tiên

Đại hội diễn ra từ ngày 19 đến 25/1 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với chủ đề: Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tham dự Đại hội có 1.586 đại biểu, đại diện cho các đảng bộ trực thuộc Trung ương, các đảng bộ trong khối cơ quan Trung ương, lực lượng vũ trang và đảng bộ ngoài nước theo phương án triệu tập, phân bổ đại biểu. Đại hội XIV sẽ thảo luận và thông qua 4 văn kiện chính, gồm Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Một trong những nội dung trọng tâm của Đại hội XIV là bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, dự kiến gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Trung tâm Hội nghị Quốc gia chuẩn bị Đại hội XIV. Ảnh: Giang Huy

Trước đó, tại Hội nghị Trung ương 15 khóa XIII cuối tháng 12/2025, Trung ương biểu quyết thông qua "với số phiếu tập trung cao" nhân sự giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV; giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031 để trình Đại hội XIV xem xét, quyết định và tổ chức bầu cử theo Điều lệ và quy định của Đảng.

"Thay mặt các đồng chí được tín nhiệm giới thiệu đề cử Ban Chấp hành Trung ương và các chức danh lãnh đạo khóa tới để Đại hội XIV xem xét quyết định, chúng tôi xin cảm ơn các đồng chí Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng giao nhiệm vụ. Chúng tôi tiếp tục đoàn kết, thống nhất làm việc với tinh thần trách nhiệm và hiệu quả cao, đáp ứng sự tin cậy của Đảng và nhân dân", Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khóa XIII.

Thời gian qua, dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV nhận được 14 triệu ý kiến của 5 triệu lượt cán bộ, đảng viên, nhân dân góp ý; Hội nghị Trung ương 15 khóa XIII đã thảo luận và nhất trí thông qua dự thảo, trong đó có Báo cáo Chính trị và Chương trình hành động. Ban Chấp hành Trung ương xác định 3 đột phá chiến lược gồm hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp phân quyền; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tạo đột phá về kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông, công nghệ, năng lượng.